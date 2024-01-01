元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

▲北海道突破今冬最低溫。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
日本全國各地2024年元旦再度被低溫籠罩，北海道幌加町的朱鞠內更是創下全日本今冬最低溫，突破零下25度。不僅如此，北海道內更有20個地區氣溫跌破零下20度。儘管東北地區至九州地區最低氣溫比往年稍高，東京、大阪、福岡也稍稍回溫，但是仍可明顯感受到冷風刺骨。
北海道12月31日已逐漸停止降雪，但元旦上午天氣再度變冷，特別是北部地區。而北海道幌加內町的朱鞠內更是觀測到零下25度的最低氣溫，是日本此次冬季最低溫度。
▲北海道元旦下午起將會些許回溫。（示意圖／達志影像／美聯社）
除了朱鞠內外，北海道也有約20個地區觀測到零下20度的低溫。本州至九州多個地區最低溫度比往年稍高，但是仍能明顯感受到刺骨的寒風。其中東京都心最低溫來到8.4度、大阪市7.3度、福岡市8.5度，雖然不算太寒冷，但是仍須注意冷風。
1日中午開始太平洋沿岸地區就會陸續放晴，北日本的日本海沿岸地區降雪範圍則會縮小。北海道多處仍然寒冬，即使是白天，最高氣溫仍在零度之下，因此氣象廳也提醒，民眾務必注意防寒。不過下午過後強風將會減弱，體感上比較不會這麼寒冷。
【今季全国初の氷点下25℃ 元旦は北海道で冷え込み強まる】 https://t.co/2HkJ3KG0tw 2024年の元旦は北海道で冷え込みが強まりました。北海道幌加内町の朱鞠内ではこの冬全国で初めて最低気温が氷点下25℃まで..— tenki.jp (@tenkijp) January 1, 2024
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