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元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

▲▼北海道下雪,日本下雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道突破今冬最低溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本全國各地2024年元旦再度被低溫籠罩，北海道幌加町的朱鞠內更是創下全日本今冬最低溫，突破零下25度。不僅如此，北海道內更有20個地區氣溫跌破零下20度。儘管東北地區至九州地區最低氣溫比往年稍高，東京、大阪、福岡也稍稍回溫，但是仍可明顯感受到冷風刺骨。

北海道12月31日已逐漸停止降雪，但元旦上午天氣再度變冷，特別是北部地區。而北海道幌加內町的朱鞠內更是觀測到零下25度的最低氣溫，是日本此次冬季最低溫度。

▲▼北海道下雪,日本下雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道元旦下午起將會些許回溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

除了朱鞠內外，北海道也有約20個地區觀測到零下20度的低溫。本州至九州多個地區最低溫度比往年稍高，但是仍能明顯感受到刺骨的寒風。其中東京都心最低溫來到8.4度、大阪市7.3度、福岡市8.5度，雖然不算太寒冷，但是仍須注意冷風。

1日中午開始太平洋沿岸地區就會陸續放晴，北日本的日本海沿岸地區降雪範圍則會縮小。北海道多處仍然寒冬，即使是白天，最高氣溫仍在零度之下，因此氣象廳也提醒，民眾務必注意防寒。不過下午過後強風將會減弱，體感上比較不會這麼寒冷。

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