紫南宮元旦發錢母！台南母子睡5天帳篷搶頭香：會放家中財位

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

有279年歷史的紫南宮，今（1）日元旦上午9點，發送信眾期盼已久龍（甲辰）年錢母，估計超過10萬人排隊、隊伍綿延8公里。搶到頭香的歐姓母子指出，2023年12月27日就來排隊，睡了5天帳篷搶到頭香，會把錢母放在家中財位。

▲台南歐姓母子睡了5天帳篷搶到頭香。（圖／記者高堂堯翻攝）

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▲歐女說會把錢母放在家中財位，金雞蛋抽到龍年琉璃項鍊。（圖／記者高堂堯翻攝）

台南市歐姓母子從27日廟方記者會得知訊息後就來排隊，睡了5天帳篷，順利搶得頭香，她們說會來排是帶小孩子出來玩，隨後就要趕回家了，也不是第一次排錢母，已經排9年了，這次搶到頭香，拿到的錢母會放在家中的財位，排這麼多天不會感覺累？反而覺得很划算，晚上就睡帳篷。

▲金雞蛋2錢金戒指得主、年僅16歲的新北市樹林區林姓高中生。（圖／記者高堂堯翻攝）

而金雞蛋2錢金戒指得主、年僅16歲的新北市樹林區林姓高中生，說從4歲起每年都被爸媽帶來排隊，今年家裡剛好湊齊一輪的紀念錢母，堪稱「紫南宮少年」，他說每年拿到錢母都會覺得很幸運、新年充滿希望，第一次拿到金戒指則會好好收藏起來。

南投縣竹山鎮社寮里紫南宮建廟於（清）乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，主祀神是土地公福德正神，主祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右兩側陪祀為石頭公與土地公婆並為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上的從屬關係，是紫南宮廟內同為祭祀的神明。

▲紫南宮主委莊秋安表示，考量周邊交通衝擊問題，今年春節初一將停辦贈錢母活動，以其他方式替代。（圖／記者高堂堯翻攝）

每年元旦是紫南宮首送福氣錢母的日子，今年不同以往，適逢12生肖中一直被視為祥瑞聖獸「龍」，在華人傳統信仰中對「龍」有極其特殊情感，與生活習俗及信仰祭祀上都醞釀著綿密不可化的文化底蘊，尤其紫南宮錢母初始樣式始於2012年龍年，時以「龍銀」大小為設計主軸，以發送幸運錢幣方式給信眾當招財錢母，往後再以銅幣鍍上純金、純銀再搭配當年生肖為設計，讓信眾一整年都能如意安康。

紫南宮主委莊秋安表示，考量周邊交通衝擊問題，今年春節初一將停辦贈錢母活動，以其他方式替代，今天預估到場的香客超過10萬人。