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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

寫給挺藍選民的公開信　柯文哲：國民黨做得到政黨輪替嗎？

▲▼柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對各民調機構所公布的資料，民眾黨總統候選人柯文哲皆穩居第三，民眾黨頻頻公布內參民調作為反制。而在跨年夜，柯文哲也特別寫了一封給國民黨支持者的公開信，「我想請大家靜下心來思考，為什麼想投給國民黨？為的是促進政黨輪替？那麼我要告訴大家，從最近的民調看來，我已經重回第二。再讓我們更深入思考，政黨輪替的目的是甚麼？我相信你所想的，是追求一個更公義、更理想、更共融的美好台灣與聯合政府，國民黨做得到嗎？」

柯文哲說，支持國民黨的朋友許多人都懷念前總統蔣經國的十大建設，為台灣的經濟奠定穩定的根基，也懷念兩岸開放交流後的善意互動。他認為經濟上，台灣必須與中國大陸交流、合作，促進共榮發展。他反對文化去中化，中華文化源遠流長、五千年歷史累積的智慧，當然有我們可借鏡學習之處。別忘了， 故宮是台灣重要的資產；用意識形態全面否定，無助於本土文化的深化，反之，只會製造內部的分裂。

柯文哲指出，台灣身為一個移民社會，應該接納與尊重各種文化，才能營造和諧進步的公民社會。在政治上，他主張台灣要與中共保持審慎的互動，要記得，蔣經國是堅定「 反共 」的。台灣與中國現階段應該秉持該合作時合作、該競爭時競爭、該對抗時對抗的自主性；台灣不能再被少數買辦集團把持，在該對抗時合作，甚至用假民調、介選等方式，破壞干預台灣的民主。

柯文哲強調，他雖然是墨綠出身，但意識形態從未干擾他對台北市的治理，他永遠思考著「什麼對台北市最好？什麼對台灣最好？」所以他無畏民進黨的抹紅，堅定舉辦八屆雙城論壇和2017世大運。「兩岸一家親」無損國格，為的是區域的和平、穩定，人民的安居樂業。但在他舉辦雙城論壇時，國民黨也有許多議員，與民進黨唱和抹紅，這是為政黨利益犧牲了國家利益，為了個人聲量而一起起鬨，這對台灣不是好的發展。

柯文哲感嘆，對於蔣經國與許多他帶領的專業文官為台灣奉獻，他們給予正面的肯定與評價，可惜的是新一代的國民黨在失去政權後，沒有痛定思痛、力圖革新，還是 宮廷文化 、為個人權位喬來喬去，不思與時俱進。

柯文哲說，他最近的民調足以挑戰民進黨的賴清德，而政黨輪替的目的若不是讓某一個政黨「上架」，而是追求一個更公義、更理想、更共融的美好台灣與聯合政府，國民黨做得到嗎？若你也有所懷疑，請把票投給你認為最能夠帶領台灣的人。國民黨跟不上公民社會的進步，需要讓它痛定思痛，才能讓國民黨覺醒恢復健康與理想。讓台灣重開機。

該民調經費來源為柯文哲競選辦公室，委託求真民意調查股份有限公司執行，主持人關智宇。訪問日期為112/12/26-12/27。抽樣方法市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼。訪問對象則為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人。有效樣本1241人(市話：880份；手機：361份)，在95.0%的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.78個百分點之內。最後依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。

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