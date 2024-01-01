習近平提「祖國統一」　蔡英文：兩岸何去何從「要符合民主原則」

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平昨（31）晚間發表新年賀詞稱「祖國統一是歷史必然」，對此，總統蔡英文今（1）上午發表2024新年談話時答覆媒體提問說，兩岸關係何去何從要符合民主的原則，要確保國人對民主素養的持續提升，更深入了解國家所處的環境；另對媒體關注中國介選議題，她說，相信台灣人民也會做出智慧的決定。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文今天上午發表任內最後一次新年談話，並接受媒體即時提問，有媒體詢問，昨天習近平新春談話，提到兩岸問題統一是歷史的必然論，而蔡英文剛剛提到和平，怎麼看？

蔡英文說，兩岸的關係要何去何從，最重要的原則，就是要符合民主的原則，以台灣人共同的意志，來做這個決定，畢竟，「我們是個民主的國家，將來跟中國要形成什麼樣的關係，就必須透過我們民主的程序，來做最後的決定」。

蔡英文也說，但是在這其中，要確保民主的優質，還有國人對民主素養的持續提升，還有對國家所處的環境，能夠更深入的了解。

另有媒體詢問，最近傳出中國施壓台灣樂團五月天，要表態支持一中，也有像里長到中國接受招待旅遊、假民調等等介入選舉的情況產生，蔡英文剛剛提到，兩岸關係是要透過民主機制來發展，但習近平新春談話被認為是介選的一種手段，蔡如何看待這段談話？國安單位是否事前掌握？

蔡英文回應，從1996年台灣第一次總統直選開始，中國介選早已不是新聞，但是國安單位都有所掌握，且不只是台灣有介選的事情，去年韓國總統大選的時候，也遇到類似的認知操作，最後，韓國人民選擇不受這些操作的影響，「我相信台灣人民也會做出智慧的決定」。

蔡英文表示，最重要的是，在這裡，任何人都可以自由表達意見，因為這裡是民主台灣，但是，也希望台灣社會對於介選、一些錯假訊息，都能夠有所警覺。