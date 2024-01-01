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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆最北雪邊境「點火」跨年！　「禾木村」美如童話世界

記者任以芳／新疆禾木報導

疫情三年正式結束，大陸今年各地出現跨年人潮，位於新疆最北方的邊境禾木村迎來擠爆人潮。《東森新媒體ETtoday》記者今（1）日前往採訪跨年前景象，禾木村首次舉行迎接2024年篝火晚會，以「點火」形式倒數跨年，現場湧入近千人潮。當地出動百名警力維持秩序，禾木村警察局長也幽默呼籲，「大家是來玩樂，不是玩命。」

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲新疆童話世界禾木村，地處最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

位於新疆最北部的布爾津縣邊陲之地「禾木村」，靠近蒙古與俄羅斯邊境，曾被國家地理雜誌評為「中國最美村莊」之一，這裡一年四季幾乎是旅遊旺季，滑雪愛好者最喜歡冬天來訪。

當地是600多年歷史的古老村莊，擁有兩個新疆少數民族，圖瓦人與哈薩克人的故鄉，原木建築也是世界知名，下雪時節有如童話世界。

▲▼ 2024元旦、新疆禾木村跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲現場擠滿人潮站在雪推一起倒數 。（圖／記者任以芳攝）

迎接2024年倒數時刻，《東森新媒體ETtoday》記者前往新疆禾木村採訪跨年景象，禾木村篝火晚會入夜後陸續聚集人潮，遊客冒著下雪天氣提前卡位，周邊許多被清理的雪堆成為天然觀景台。

跨年倒數前一小時，晚會人潮已經大爆滿，入夜氣溫驟降到零下10度，不斷飄小雪，舞台節目都是極少見的傳統舞蹈，由當地少數民族圖瓦族與哈薩克族接力表演，現場氛圍超級熱鬧。

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲新疆禾木村首次舉行跨年倒數篝火晚會 。（圖／記者任以芳攝）

倒數計時前3分鐘，現場群眾自動拿出手機點光，場中央火堆也準備就緒。最後10秒，現場集體大喊，「10、9….5、4、3、2、1，新年快樂！」接著篝火瞬間點燃，過程順利又歡樂。

禾木村跨年人潮穿插許多穿螢光背心的警察，維持現場秩序，但從未疏離旅客。跨年倒數前半小時，當地警察局長特地上台發言，提醒大家小心身邊財物，注意安全，不要推擠，「大家是來玩樂，不是來玩命。」簡單幾句話，逗樂台下遊客。

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸疫情解封後第一年，許多城市或觀光景區舉行慶祝2024跨年晚會 。（圖／記者任以芳攝）

來自北京的王先生也向記者說，疫情前曾來過禾木村滑雪跨年，當時沒有舉行大型篝火晚會，頂多在當地小酒吧跟陌生人一起倒數。但今年氛圍非常不一樣，尤其疫情三年結束後，大家都很珍惜解封後的一個跨年，當地警方也很友善，讓所有人盡情發洩，迎接2024，感覺超好。

來自廣東的小陳接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，去年疫情期間來禾木村跨年，今年是第二次到訪，人潮也比去年多，感覺非常好玩。

小陳的閨蜜來自河南鄭州，這是她人生第一次來禾木村跨年滑雪，感受上很熱鬧，滑雪體驗感也很好。

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲新疆禾木村少數民族之一哈薩克族舞蹈表演。（圖／記者任以芳攝）

平時熱鬧小村莊幾乎一房難求，當地民宿李姓業者接受訪問時表示，「禾木村住宿體量有限，疫情解封關係，今年來滑雪跨年的旅客超級大爆滿，兩個月前達到九成預定。」

禾木村擁有最寒冷氣候與天然地形，當地滑雪場十分受歡迎，每年都有來自全大陸或國外滑雪愛好者齊聚，飆速滑雪加上倒數跨年，今年新的吉克普林滑雪場正式開張，當地首次舉行熱雪節，這幾天陸續湧入上千名觀光人潮，帶動古老小村莊新一波觀光財。

▼新疆禾木村跨年即景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2024.１.１，新疆跨年、禾木村、邊陲、最北方邊境 。（圖／記者任以芳攝）

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