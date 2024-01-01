　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲，率領秘書長方進呈及多位局處首長，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數，隨著5、4、3、2、1倒數，民眾情緒隨之沸騰，舞台前綵帶繽紛，一起迎接2024年。

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山指出，很高興大家齊聚新營迎接2024年，見證台南400來臨的一刻。「台南400」除了有各式展演，更重要的是邀請大家關注台南的發展，一起思考要留給後代一個什麼樣的台南，一同見證過去與參與未來。

台南市長黃偉哲日前曾強調，雖然資源有限，市府還是努力規劃最優質的娛樂饗宴，創造偶像商機及觀光經濟效益，營造美好的記憶與感動。尤其今年也是縣市合併以來，首次新營、台南兩地同步辦理跨年晚會，意義非凡。

南瀛跨年晚會除邀請雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋、超人氣創作才子婁峻碩在新營南瀛綠都心演出，還有康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團等優秀歌手與樂團。

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛跨年晚會由台南在地知名的六庫樂團打頭陣，牽動台下觀眾的心；同樣是來自台南的饒舌歌手潤少唱出「南部囡仔」、「小賀」、「新的台客看過沒」；選秀節目出身的張羽靚甜美唱出「團員」、「我的歌聲裡」；現任樂天桃猿啦啦隊的張雅涵回到家鄉台南，唱出「新歌」、「給你了」、「任性的韌性」等歌。

「快樂鳥日子」康康唱出「百味人生」，一曲改編過的「舞女」再掀節目高潮；鄭心慈則以磁性聲音，唱出「幸福藏在哪裡」、「Will You Be My Love ~問問」、「你，好不好?」；被稱為「寶藏少年」的范范（范庭瑜）帶來了「My way」、「愛我像愛你自己」；「討厭粉紅」張語噥帶來「願你快樂與我有關」。

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金曲歌王陳建瑋「透早就出門」唱著「傷心的我傷心的歌」、「Would you be my girl」；跨足主持的張庭瑚歌唱出「無樂不作」；擁有大批粉絲的婁俊碩一出場尖叫聲不斷，唱出「Whatever」、「一首歌_MMO For Both」、「TILL 4 EVER」等歌；創作才女林逸欣，除了展現歌藝，也拉起小提琴，讓粉絲看到她不凡的音樂造詣；影子計畫的「車尾燈」、「追追追追」、「沒注意到你在流眼淚」饒舌功力不俗，「戀曲2020」熱情奔放；金曲歌后艾怡良帶來的「寂寞無害」、「飄洋過海來看你」、「Forever Young」、「擁抱」，讓全場螢光棒不斷閃動，搭配浪漫歌聲，讓歌迷陶醉。

南瀛跨年晚會現場，包括立法委員賴惠員，以及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿等也到場共襄盛舉。

ET快訊
「姐姐」謝金燕來了！大型恐龍、海盜船都上台　跨年秀逆天美腿
JESSI壓軸現身！　火辣爆乳裝驚艷全場
高雄跨年傳「白T男持刀」　警方證實是原子筆
安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400　逾400宗教團體同敲鐘祈福

2024跨年「愛遊世界」　逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

麗寶跨年演唱會湧入4萬人　男團FEniX開唱全場嗨翻

全台唯一獨家在台南！　金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味　蔡黃汝「重操舊業」賣豆花

新年暢遊東北角！新北推貢寮輕旅地圖　美味料理享百元折扣

元旦連假推薦走訪新北平溪　探尋金牌農村人文風情

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400　逾400宗教團體同敲鐘祈福

2024跨年「愛遊世界」　逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

麗寶跨年演唱會湧入4萬人　男團FEniX開唱全場嗨翻

全台唯一獨家在台南！　金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味　蔡黃汝「重操舊業」賣豆花

新年暢遊東北角！新北推貢寮輕旅地圖　美味料理享百元折扣

元旦連假推薦走訪新北平溪　探尋金牌農村人文風情

快訊／中市某社會住宅20多歲女倒臥地面　路人目擊嚇壞急報警

黃奎博／賴清德認證蔡英文是台獨總統

戀人》韓媒評選2023十大好劇　南宮珉與安恩真天生一對

東風小康宣布進軍北非市場！低廉成本有優勢　旗下商車全面進駐

Netflix推出「22種寶可夢頭像」！粉絲嗨翻秒換

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」！　無預警宣布喜訊...全場暴動

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

迎接2024！　全球「開運小撇步」大公開

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

台中跨年22萬人入場盧秀燕8字致詞

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味

台南縣市合併後溪北首場跨年晚會登場

2024跨年逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

台南跨年黃偉哲邀全民預見精采永續台南400

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡

台南首創「雙主場」跨年晚會

麗寶跨年演唱會湧入4萬人

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400

連假推薦走訪平溪　探尋金牌農村人文風情

新北元素點亮河景夜空　1314璀璨煙火迎龍年

義大999秒煙火視覺饗宴　23時進場管制

鐵工中風臥床8年　圓融行善團伸援15萬

更多熱門

相關新聞

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡

全台最狂的跨年晚會在台南！「2024台南好Young」跨年晚會，31日晚間在永華市政中心登場，集結台、韓、日、港等15組藝人卡司，長達7小時馬拉松式的演出，狂歡整夜引爆南台灣夜空。

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味

台南跨年黃偉哲邀全民預見精采永續台南400

台南跨年黃偉哲邀全民預見精采永續台南400

台南縣市合併後溪北首場跨年晚會登場

台南縣市合併後溪北首場跨年晚會登場

關鍵字：

台南雙主場跨年晚會新營南瀛綠都心

讀者迴響

熱門新聞

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

JESSI現場秀「新國罵」發音超標準！　中空火辣裝扮問：會太浮誇嗎？

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

LIVE／義大世界999秒鳳凰飛羽舞動展翅

「姐姐」謝金燕來了！高雄跨年大型恐龍上台

刺青師店內性侵女閨蜜　她全身赤裸躲床角

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

五月天「60秒激美煙火」迎新年！　罕花30分鐘「極限寵粉」暖哭了

即／高雄跨年傳「白T男持刀」警證實是原子筆

迎接2024　ETtoday祝讀者新年快樂

更多

最夯影音

更多
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光
高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面