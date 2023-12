台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

▲台南縣市合併以來,12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動,副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人,與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

台南縣市合併以來,12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動,台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲,率領秘書長方進呈及多位局處首長,與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數,隨著5、4、3、2、1倒數,民眾情緒隨之沸騰,舞台前綵帶繽紛,一起迎接2024年。

葉澤山指出,很高興大家齊聚新營迎接2024年,見證台南400來臨的一刻。「台南400」除了有各式展演,更重要的是邀請大家關注台南的發展,一起思考要留給後代一個什麼樣的台南,一同見證過去與參與未來。

台南市長黃偉哲日前曾強調,雖然資源有限,市府還是努力規劃最優質的娛樂饗宴,創造偶像商機及觀光經濟效益,營造美好的記憶與感動。尤其今年也是縣市合併以來,首次新營、台南兩地同步辦理跨年晚會,意義非凡。

南瀛跨年晚會除邀請雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋、超人氣創作才子婁峻碩在新營南瀛綠都心演出,還有康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團等優秀歌手與樂團。

南瀛跨年晚會由台南在地知名的六庫樂團打頭陣,牽動台下觀眾的心;同樣是來自台南的饒舌歌手潤少唱出「南部囡仔」、「小賀」、「新的台客看過沒」;選秀節目出身的張羽靚甜美唱出「團員」、「我的歌聲裡」;現任樂天桃猿啦啦隊的張雅涵回到家鄉台南,唱出「新歌」、「給你了」、「任性的韌性」等歌。

「快樂鳥日子」康康唱出「百味人生」,一曲改編過的「舞女」再掀節目高潮;鄭心慈則以磁性聲音,唱出「幸福藏在哪裡」、「Will You Be My Love ~問問」、「你,好不好?」;被稱為「寶藏少年」的范范(范庭瑜)帶來了「My way」、「愛我像愛你自己」;「討厭粉紅」張語噥帶來「願你快樂與我有關」。

金曲歌王陳建瑋「透早就出門」唱著「傷心的我傷心的歌」、「Would you be my girl」;跨足主持的張庭瑚歌唱出「無樂不作」;擁有大批粉絲的婁俊碩一出場尖叫聲不斷,唱出「Whatever」、「一首歌_MMO For Both」、「TILL 4 EVER」等歌;創作才女林逸欣,除了展現歌藝,也拉起小提琴,讓粉絲看到她不凡的音樂造詣;影子計畫的「車尾燈」、「追追追追」、「沒注意到你在流眼淚」饒舌功力不俗,「戀曲2020」熱情奔放;金曲歌后艾怡良帶來的「寂寞無害」、「飄洋過海來看你」、「Forever Young」、「擁抱」,讓全場螢光棒不斷閃動,搭配浪漫歌聲,讓歌迷陶醉。

南瀛跨年晚會現場,包括立法委員賴惠員,以及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿等也到場共襄盛舉。