台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

▲台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲等人，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南縣市合併以來，12月31日首次在新營及安平區同步舉辦跨年活動，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲，率領秘書長方進呈及多位局處首長，與南瀛綠都心活動現場民眾一起倒數，隨著5、4、3、2、1倒數，民眾情緒隨之沸騰，舞台前綵帶繽紛，一起迎接2024年。

葉澤山指出，很高興大家齊聚新營迎接2024年，見證台南400來臨的一刻。「台南400」除了有各式展演，更重要的是邀請大家關注台南的發展，一起思考要留給後代一個什麼樣的台南，一同見證過去與參與未來。

台南市長黃偉哲日前曾強調，雖然資源有限，市府還是努力規劃最優質的娛樂饗宴，創造偶像商機及觀光經濟效益，營造美好的記憶與感動。尤其今年也是縣市合併以來，首次新營、台南兩地同步辦理跨年晚會，意義非凡。

南瀛跨年晚會除邀請雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋、超人氣創作才子婁峻碩在新營南瀛綠都心演出，還有康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團等優秀歌手與樂團。

南瀛跨年晚會由台南在地知名的六庫樂團打頭陣，牽動台下觀眾的心；同樣是來自台南的饒舌歌手潤少唱出「南部囡仔」、「小賀」、「新的台客看過沒」；選秀節目出身的張羽靚甜美唱出「團員」、「我的歌聲裡」；現任樂天桃猿啦啦隊的張雅涵回到家鄉台南，唱出「新歌」、「給你了」、「任性的韌性」等歌。

「快樂鳥日子」康康唱出「百味人生」，一曲改編過的「舞女」再掀節目高潮；鄭心慈則以磁性聲音，唱出「幸福藏在哪裡」、「Will You Be My Love ~問問」、「你，好不好?」；被稱為「寶藏少年」的范范（范庭瑜）帶來了「My way」、「愛我像愛你自己」；「討厭粉紅」張語噥帶來「願你快樂與我有關」。

金曲歌王陳建瑋「透早就出門」唱著「傷心的我傷心的歌」、「Would you be my girl」；跨足主持的張庭瑚歌唱出「無樂不作」；擁有大批粉絲的婁俊碩一出場尖叫聲不斷，唱出「Whatever」、「一首歌_MMO For Both」、「TILL 4 EVER」等歌；創作才女林逸欣，除了展現歌藝，也拉起小提琴，讓粉絲看到她不凡的音樂造詣；影子計畫的「車尾燈」、「追追追追」、「沒注意到你在流眼淚」饒舌功力不俗，「戀曲2020」熱情奔放；金曲歌后艾怡良帶來的「寂寞無害」、「飄洋過海來看你」、「Forever Young」、「擁抱」，讓全場螢光棒不斷閃動，搭配浪漫歌聲，讓歌迷陶醉。

南瀛跨年晚會現場，包括立法委員賴惠員，以及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿等也到場共襄盛舉。