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台北101迎接2024「1.6萬煙火炸裂」　《ETtoday》祝讀者新年快樂

記者趙蔡州／綜合報導

揮別2023年，台北101煙火今年以「彩色世界COLORFUL WORLD」為主題，象徵台灣是一個多采多姿的彩色世界，除了使用台灣煙火，更首次結合日本彩色煙火，總共施放1萬6000多發、長達300秒，打造絢爛奪目的跨年晚會。《ETtoday新聞雲》陪伴讀者欣賞煙火的同時，也祝福各位2024心想事成、新年快樂！

▲▼台北最High新年城跨年晚會煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼台北最High新年城跨年晚會煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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▲台北2024跨年晚會，台北101施放300秒煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

台北101表示，2023年經歷過疫情、隨著國境解放，人們回歸正常生活，生活逐漸充滿彩色，今年台北101跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」訴說大家的心聲，象徵著台灣文明是一個多采多姿的彩色世界，人類迎向充滿繽紛希望彩色的美好未來。

台北101指出，今年煙火除了採用台灣煙火，也會結合日本彩色煙火呈現「彩色世界」，使用101建築設計的8個節特色，呈現出不同層次的煙火內容，總長度為 300秒，煙火共16000發同去年規格，至於近幾年採用高達52層樓的巨型螢幕「今年則不使用」，直接以煙火本身決勝負，整體煙火花費約2000萬元。

從2017年台北101首度使用T-Pad巨型螢幕加持煙火內容，每年跨年播放的節目屢屢成為討論話題，然而因面積達50層樓加上容易受天氣影響，設施維護不易，加上之前曾出現顯示不完整的情況，因此今年才決定不架設巨型螢幕，回歸以煙火為主力。

▲▼台北101煙火2024跨年。（圖／ETtoday直播）

▲▼台北101煙火2024跨年。（圖／ETtoday直播）

▲▼台北101煙火2024跨年。（圖／ETtoday直播）

▲台北101「彩色世界COLORFUL WORLD」跨年煙火。（圖／ETtoday直播）

台北101董事長張學舜說，「今年是疫後的第一年跨年煙火，人們重回正常生活，開始跨境旅遊。台灣是興盛繁榮之地、文明之國，台北101是代表台灣當代文明的地標，最耀眼的名片，台北101跨年煙火世界矚目，歡迎大家參與這個雙跨年盛典，歡迎世界旅人來台灣過年，到台北101來跨年」。

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