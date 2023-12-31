成立近8個月服務170位傷病患　水里鄉急診救護站1／1起不打烊

▲水里鄉急診救護站自113年1月1日起，改為24小時不打烊。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為提供水里鄉周邊縣民更優質及完善的就近性緊急救護服務，積極爭取醫事人力及醫療設備經費，將自113年1月1日起將水里鄉急診救護站服務升級成為24小時營運。

縣府衛生局自年初開始進行規劃，並與彰化基督教醫院及南投基督教醫院合作成立的水里鄉急診救護站，於3月16日正式揭牌啟用，由駐診醫護團隊評估醫療需要再轉送急救責任醫院，提升緊急救護之效益，並於6月15日遷移至水里鄉衛生所，提供更寬敞的空間及更好的醫療動線，也可讓救護車安心停靠，繼續為偏鄉地區居民提供服務。

衛生局長陳南松指出，水里鄉急診救護站今年已服務約170位傷病患，其中8成民眾得以順利治療後即返家，約2成經初步醫療處置先行穩定重症病人病況後再轉院：如1名70歲外地老翁於3月份到南投縣遊玩、半夜被昆蟲叮咬，出現全身蕁麻疹、呼吸喘等情況，信義鄉玉山消防分隊獲報後緊急將患者送往水里急救站，經施打抗過敏藥物後患者的症狀改善，返回飯店休養；信義鄉1名婦人在4月初突於家中昏迷不醒，家屬趕緊送往水里及急救站救治，主治醫師發現病因為低血糖，經緊急施打高濃度葡萄糖後，順利恢復意識、救回1命。

陳南松表示該救護站自明年起，原有醫師、護理師各一名的醫事人力將新增1位放射師、提供X光檢查服務，並購買多種醫療儀器如插管設備、心臟電擊器、十二導程心電圖檢查儀，並配備有先進手持式超音波、醫療級超音波濃霧治療機、手持式生化檢驗設備、生理監視器、喉頭鏡，對內外科急症能達到快速緊急判斷、進行良好處置；在緊急外傷部分，引進電動骨針，能快速達到靜脈輸液之輔助，對OHCA嚴重外傷、急性冠心症病患能增加搶救時效。

水里鄉急診救護站位於水里鄉衛生所（南投縣水里鄉博愛路205號），服務時間：自113年1月1日起24小時提供緊急醫療服務，連絡電話049-2770079分機110。