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嘉義市樂齡料理全榖雜糧及蔬菜為主　注重飲食均衡和多樣性

▲▼ 嘉市樂齡勇壯作料理 美味在手添活力 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市樂齡勇壯作料理，12堂課共有280位長者參加。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局舉辦「樂齡勇壯-手作創意料理課」，由廚師與三位社區營養師攜手合作，共同設計6道創意料理，教長者運用全穀雜糧及調整質地的技巧，簡單輕鬆製作兼具營養與美味的創意料理，12堂課共有280位長者參加，共同體驗學習烹飪的樂趣。

▲▼ 嘉市樂齡勇壯作料理 美味在手添活力 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市樂齡勇壯作料理運用全穀雜糧及調整質地的技巧製作料理（圖／嘉義市政府提供）

國民營養調查發現，國人未精製全榖雜糧及蔬菜的攝取比例不足，因此營養師與廚師以全榖雜糧及蔬菜為主食材來設計食譜。「芝麻地瓜乳酪寶盒」以地瓜搭配高鈣的乳酪與芝麻；「黃金南瓜鹹塔」則以南瓜泥搭配鹹香的蘑菇碎乳酪內餡；「地中海樂活餐」以馬鈴薯餃搭配堅果及蕃茄糊；「雜糧米漢堡」及「米蛋糕」以全榖雜糧為食材作出 顛覆傳統想像的餐點；「創意蔬食九宮格」則是透過烹飪技巧及挑選食材，搭配軟質地的餐點。期望參加的長者課後更注意飲食均衡和多樣性。

▲▼ 嘉市樂齡勇壯作料理 美味在手添活力 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「創意蔬食九宮格」則是透過烹飪技巧及挑選食材，搭配軟質地的餐點（圖／嘉義市政府提供）

參加課程的陳大哥表示，年紀大就很少進廚房煮菜，這次參加料理課，主廚不但教我們料理技巧，也教我們如何製作軟質餐點，例如南瓜泥蒸蛋、豆腐漢堡排、焗烤薯泥牛番茄，都是特別針對高齡者客製化的餐點，好吃又方便製作。古大姐說，很好奇不加泡打粉怎麼做米蛋糕，成品出爐後，真的好吃得讚不絶口。王大姐則說，米蛋糕用地瓜作塗醬、用五穀米及果乾作內餡，再用海苔片捲起來，吃起來鹹甜鹹甜，很有特色，回家後要做給家人及鄰居們品嚐。嘉義市興村人文關懷協會在據點有供餐服務，因為供餐人數眾多，徐素津理事長便在週邊田地種菜減輕食材成本。多位備餐志工結伴參加料理課程後，熱烈地討論著未來據點的菜單，可把菜園種的地瓜做成乳酪甜點，用鮪魚、玉米當餡料做乳酪鹹塔，色彩豐富的蔬菜盛裝在九宮格供餐，這樣的菜色令人食慾大增。

衛生局表示，首次舉辦「樂齡勇壯-手作創意料理課」，長者報名踴躍，上課時態度認真，還做筆記紀錄步驟。長者說，上烹飪課獲益匪淺，料理方法簡單，回家會試作也會開始注意飲食要均衡及多樣性，也紛紛表示烹飪體驗課很棒，期望能再開班。衛生局將12次課程的精彩照片剪接成影片，歡迎上衛生局Youtube頻道觀看，網址：https://youtu.be/HO6pqpMykPM?si=_NrUpJrMx06Dth61。

 
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