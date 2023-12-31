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修法慢！小商人出學費送「乾哥」進一流名校：跟權貴小孩當同學

針對新北割頸案，網紅小商人稱已打電話給天道盟請人去了解。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人要請廣告車公布犯罪者。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者施怡妏／綜合報導

國三生割喉案震驚社會，引爆大眾不滿，網紅小商人就喊話，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，稍早他又表示，為了讓權貴者重視此事，也希望加速修法的進度，將支付學費、獎學金，讓南投性侵案、新北割頸案的學生，轉學到一流名校，跟權貴小孩當同學，「我看還會有多少道德魔人」。

小商人稍早在粉專發文，推崇公民不服從與惡法非法的理念，會透過公開、非暴力且基於良知的違法行為，促進政府改變不正義的政策與作為，「所以我也願意接受國家對我違法行為的處罰」，校園應該是安全的學習環境，加上法條過度保護加害人，讓許多家長擔心，紛紛把小孩送到私校，「網路上道德魔人的批評我都看見了」。

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「我本來就沒那麼高大上，我就以暴制暴，怎樣？」小商人指出，修法是一條漫長的路，上街抗爭耗費社會成本，因此每年9月份新生入學時，會提供全額獎學金，「學費都我出，把台灣最兇的89都轉入一流公立私立名校，基於兒少法一定查不到前科反正都不能講嘛，而且教育一定是有教無類，還有少年事件處理法、個資法保護，這些89都會在名校受到一流的照顧」。

小商人表示，讓大家跟南投性侵案、新北割頸案的學生當同學，「我們不要大小眼，跟權貴企業家的二代當好朋友，律師的小孩、醫生的小孩、立委的小孩、法官的小孩都不要跑」、「不要站在道德高點講X話，我看還會有多少道德魔人」。

小商人請大家到時「依法行政」，要遊說修法請權貴們自己來，他還點名「雲林的宮廟特別多，89也超兇」，並透露，有間貴族學校的董事長快當立法院院長了，「這一定是重點學校，修法特快車」。

貼文曝光，網友留言狂讚，「果然每次都是神操作」、「如果凱文哥真的要這樣做，我贊助啦」、「這波操作史詩級」、「建議開放抖內，才能持續做大事；我們全家都支持」、「小商人永遠我大哥」、「唯一支持凱文大哥」、「這才是真正有用的方法，不這樣做他們都不會怕」。

▲新台幣，千鈔。（圖／記者廖婕妤攝）

▲小商人喊話「學費我出」。（試圖／ETtoday資料照）

針對民眾肉搜當事人一事，新北地方法院日前有發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院也強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。

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