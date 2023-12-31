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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍殲-10飛官任東莞副市長　訓練曾遇「座艙罩破裂」安全返航

▲廣東東莞新任副市長盧建軍。（圖／翻攝北青報）

▲廣東東莞新任副市長盧建軍（圖右）。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

東莞市十七屆人大常委會第十八次會議29日表決決定，任命盧建軍為東莞市政府副市長。據悉，盧建軍曾長期服役於解放軍空軍擔任戰機飛行員，還拿下不少功勳表彰，他曾駕駛殲-10戰機在1萬公尺高空遇上「座艙罩破裂」的意外，經過50分鐘的「努力」，最終駕駛戰機安全返航著陸。

▲廣東東莞新任副市長盧建軍。（圖／翻攝北青報）

▲盧建軍著軍裝任廣東市委常委。（圖／翻攝北青報）

《北青報》報導，2019年初，盧建軍以東莞軍分區司令員身份公開亮相。2022年初，中國共產黨東莞市第十五屆委員會第一次全體會議舉行，盧建軍當選東莞市委常委。「東莞發佈」公眾號文章配圖顯示，彼時，盧建軍身著空軍戎裝亮相，參加東莞新一屆市委班子合影。

公開資訊顯示，盧建軍，1973年出生，山西人，中共黨員。他曾歷任空軍航空兵某部飛行員、中隊長、大隊長、空戰射擊主任、團長、副師長、旅長等。

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

▲解放軍空軍殲-10戰機。（圖／翻攝中青報）

盧建軍在擔任共軍某部飛行大隊大隊長時，駕駛殲-10戰機在9500公尺高空訓練之際，座艙蓋突然爆破，危急關頭，盧建軍在高空和險情「搏鬥」近50分鐘，終於駕戰機安全「回家」。因為這一英勇行動，盧建軍被評為「第四屆空軍十大傑出青年」。

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