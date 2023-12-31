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國三割頸案！王婉諭列5點揭「社會安全網漏洞」：我永遠背負的使命

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

 記者施怡妏／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，震驚全台，時代力量立委王婉諭表示，在很多輿論討論中，看見她和孩子的名字，投入政壇的初衷，就是希望能夠完善「社會安全網」，因為她比任何人都了解失去孩子的痛，列出5大點，希望大家一起來想想，盼望能夠減少遺憾與傷痛。

王婉諭昨（30日）晚上11時有感發文，在2023年尾聲之際，聊聊社會安全網的現況及未來發展，「我知道，這是社會對於我的期待，也是我投入政壇的初衷，更是我永遠背負的使命。我比任何人都了解，失去孩子，是多麼難以承受的傷痛」。

王婉諭列出5點，第一點談到社會安全網的演進，從小燈泡事件開始，社會安全網成為焦點，可惜2018年政府推出的四年期「強化社會安全網計畫」，雖然增加社工人力，卻未能有效整合各部會，導致社工成為問題焦點。2020她上任後，要求政府正視此事，並提出更完善的建議，2022年的社會安全網2.0則將焦點擴大至教育、校園心理輔導、少年輔導等多方面，強調各體系之間的服務連結，「但，社會安全網，就此完整了嗎？」

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談到這次的割頸案，「這起案件中，到底出現了哪些問題？」王婉諭表示，儘管社安網2.0已串接各領域，但改革速度依舊不夠快，特殊狀況的少年在校園三級輔導體系中，是否得到足夠的協助？少年輔導委員會、少年保護官是否擁有足夠資源協助輔導？「坦白說，我並沒有信心現在的校園能做好這件事」。

接著王婉諭提到，上任後的這4年自己做了什麼，我在各委員會多次質詢社會安全網的問題，推動《精神衛生法》全案修正，強化政府對精神衛生體系的關注。在精神醫療與社區照護方面，成功爭取資源，建立了連結，協助患者與家屬，並且關注校園心理健康問題，爭取三級輔導人力與資源，改善教育部與衛福部之資訊銜接，並強調跨系統的資源整合。

王婉諭表示，因為投入很多心力，更清楚知道這張網子仍有許多漏洞，精神衛生預算仍低於WHO會員國中位數，精神醫療需求逐年增加，但給付點數不合理；家庭教育中心人力不足，與校園、衛政單位的連結也存在問題，對特殊少年的輔導體系尚未完善，校園三級輔導人力仍然不足，影響整體校園安全。

最後，王婉諭坦言，這8年來社會安全網並不是毫無進展，但也確實存在許多問題，4年來用盡全力，希望能夠以一名的在野小黨委員的身份，去改變國家政策的錯誤，不希望任何人再次經歷那種無法承受的痛，「我的努力，當然不夠」，建構一個真正的社會安全網，是政府不可推卸的責任，也是台灣社會必須持續地耕耘的課題，她也會奉獻一生繼續扛起這份重擔，「為了更好的台灣，請我們都別放棄」。

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