博恩被砲轟嘆「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻

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博恩被砲轟崩潰「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻

▲博恩拍攝外送員影片事件遭質疑做假，釣出蔡康永現身力挺。（圖／翻攝自曾博恩YT、蔡康永臉書）

▲博恩拍攝外送員影片事件遭質疑做假，釣出蔡康永現身力挺。（圖／翻攝自曾博恩YT、蔡康永臉書）

記者閔文昱／綜合報導

喜劇演員博恩近日給一名自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料軍方指出「查無此人」大翻車，他也因此被捲入風波，遭網友頻頻砲轟。為此，他情緒激動表示自己從來沒有這麼難過，也不知道要怎麼面對這個世界，令不少演藝圈好友都相當擔心，紛紛到他貼文底下留言聲援，其中蔡康永一句暖心安慰，更是獲得不少網友大讚。

博恩28日釋出送小費給外送員的影片，其中一名外送員表示，自己在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，老婆在照顧他的期間不幸車禍過世，現在他要獨自扛起家計並照顧3個小孩，悲慘故事讓許多人紅了眼眶。不過事後空軍表示「查無此人」，故事被踢爆是假的，博恩也迅速下架影片，並澄清自己也是被騙的。

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▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩給外送員5萬小費被炎上。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

然而，網路上仍有許多網友發文持續攻擊，這也讓博恩感到心力交瘁，30日在臉書激動寫下文字，「我不知道要用什麼態度面對這個世界了。」強調自己不認識該外送員，沒有所謂劇本，也沒有收錢，坦言過程中覺得怪怪的，但對方有出示證件，因此選擇相信外送員沒有說謊，但昨天卻被告知對方撒了更多的謊。

貼文一出，許多藝人、網紅、政治人物紛紛發聲力挺，包括志祺七七（張志祺）、黃豪平、許乃涵、施偉政、陳大天、郭書廷、謝忻、詹惟中、蔡沐妍、鬼才阿水等人都現身留言區。其中，蔡康永也喊話「嗯嗯，實在很難改變世界，但也許可以不讓世界改變我們」，暖心一句，瞬間吸引超過200名網友認同按讚。

▲博恩貼文引來不少名人關心，其中蔡康永留言更是感動不少網友。（圖／翻攝自Facebook／曾博恩）

▲博恩貼文引來不少名人關心，其中蔡康永留言更是感動不少網友。（圖／翻攝自Facebook／曾博恩）

事實上，博恩影片中的這名外送員，事後也被查出是立委候選人陳愷寧的父親，陳愷寧更揭露，自己的母親並沒有過世，從小父母離異，和父親有很長一段時間沒有聯絡，很多事情都是輾轉得知，「他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」，直到看到國防部澄清，才知道這些並非事實。她也說，知道父親的故事都是謊言後，也向博恩表達歉意，且願意退回這些錢。

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