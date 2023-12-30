割頸乾妹嗆告網友「找全部哥哥出庭」！沈富雄：妳有種來找我

▲沈富雄看見了A女的發文動態，氣得大罵「有種就來找我」。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市某國三學生為了替「乾妹妹」A女（化名）出氣，持刀殺害別班的男同學，掀起巨大社會輿論，該名學生、乾妹妹的IG也因此被灌爆。豈料，乾妹妹遭罵以後，再度以限時動態回嗆，打算對辱罵的網友提告，並且會「叫全部認識的哥哥陪我出席」，氣得前立委沈富雄痛罵「有種就來找我」。

這起事件發生在25日中午，A女當時前往隔壁班，找女同學聊天，被隔壁班的男同學阻止，氣得離開教室，去找行兇的國三學生訴苦。

國三學生得知消息，立即拿出預藏的彈簧刀，前往事發班級理論，過程中持刀朝遭刺學生的頸部、胸部猛刺。遭刺學生當場受到重傷、失去生命跡象，搶救後26日晚間仍宣告不治。

目前行兇的國三生被裁定少年收容，案件仍在調查當中。不過有知情學生爆料，當時A女根本不是去聊天，而是想要「堵人」，後來被遭刺學生阻止，才跑去找乾哥哥哭訴，進而發生這起案件。

▲嗆告的IG帳號疑似是網友開來惡搞，而非本人發文。（圖／翻攝IG）



事件引起巨大的社會輿論，許多網友也到行兇國三生、A女的社群軟體留言狂罵。對此，有網友指稱，A女透過社群動態回應，許多人私訊將她罵得很難聽，到時候「通通法院見」，且開庭時會找全部「認識的哥哥」陪她出席，「罵這麼難聽，罵這麼難聽，都沒想過我也是人生父母養的嗎？」

對此，前立委沈富雄在節目《TVBS戰情室》上回應，雖然時間點已經過了，但「我不能放過那個小女生」。沈富雄說，他就讀國中的時候，稱這種女生為「太妹」，而乾哥哥們則是「太保」。

沈富雄提到，過去雖然也有不愛讀書的學生，「但是不像你這個小妹，囂張到這種程度」，並且撂下狠話，「妳有種就來找我。」

不過，實際到社群軟體搜尋，可以發現有許多同樣大頭貼、帳戶名稱的帳號，而這篇嗆告的貼文只出現在其中一組帳號裡，不排除是網友惡搞發文，詳情仍在查證當中。