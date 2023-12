BBC曝「台灣信徒」被夾在兩岸政治之間　北京樂見寺廟團體訪中

▲英媒報導分析,台灣民間信仰的信徒被夾在兩岸政治交鋒之中。(示意圖/記者許權毅攝)

記者張寧倢/編譯

台灣2024年1月13日將舉行總統大選。英國廣播公司(BBC)30日以「被包夾在中國與台灣之間的信徒」為題刊出報導,稱台灣許多信徒崇拜源自於中國的民間信仰,台海兩岸的宗教團體有著深厚的情感聯繫,經常互相拜訪寺廟或參加遶境遊行等活動,這種情緒令北京欣喜,令台灣政府擔憂。

據BBC報導,中國政府透過中共中央統一戰線工作部允許鼓勵台灣寺廟團體訪問大陸,而中共統戰部嚴格控制著宗教事務並影響其運作,北京當局9月更呼籲擴大宗教交流以推動「兩岸融合發展」。

中國官員也親自歡迎台灣宗教團體,例如2月台灣大甲鎮瀾宮副董事、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤訪問北京時受到中國國台辦主任宋濤的接待。宋濤呼籲台海兩岸要「心靈契合」,積極推動交流,「共同開創祖國統一、民族復興的美好未來」。

據BBC報導,鄭銘坤將在中國的活動描述為「單純的宗教交流」,他認為率團訪問北京對於信奉媽祖的台商而言是個「難得」的交流機會,「我們不是在幫中國做統戰工作,我們是在幫助大家溝通……我們在兩岸文化交流中發揮作用,讓雙方更加瞭解彼此。媽祖是台灣與中國的和平女神……我們就像兄弟一樣,越多交流就會減少緊張。」

BBC報導指出,台灣雲林麥寮拱範宮主任委員張克中信奉媽祖,每年都會前往中國南方的湄洲媽祖廟,對他們而言,到湄洲媽祖的祖廟朝聖是一種重要的信仰行為,「我們覺得自己是媽祖的孩子,所以就像陪著母親回到她的祖宅一樣。」張克中說,「我已經去過中國很多次,每次我去那裡,就像回到家一樣,我在我自己的國家(I'm in my own country)。」

當被問到是否從中國獲得「好處」時,鄭銘坤重申了他幫助推動兩岸關係的回答。張克中同樣也否認從中國獲得好處,並補充說他們寺廟的信徒都是自行支付參訪的旅費。BBC稱,不過台灣宗教界確實也有其他人對中國抱持懷疑態度,認為宣稱單純的文化活動只是在自欺欺人。

台灣大學政治學系助理教授、宗教與政治專家張貴閔表示,宗教如今成為「中國對台的偉大統一戰線戰略的一部分」,這並不奇怪,「北京利用宗教系譜來維護統一敘事。『回家』與『兩岸一家親』是兩岸宗教交流活動的中心主題。」

報導提到,儘管台灣民進黨政府試圖對抗中國的影響力,但民進黨仍面臨著失去重要選民基礎的風險。分析認為,民進黨政府現已面臨強烈反彈。張貴閔說,「宗教界部分人士認為政府正在針對他們,一些寺廟覺得他們的宗教動機遭受誤解。」她補充,再加上北京的影響力,導致了「這些團體的一些成員更加害怕並且可能不太信任台灣政府」的現象。