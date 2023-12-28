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大陸 大陸焦點 特派現場

福建定目標：2025年「兩岸融合發展示範區」建設取得實質進展

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲福建廈門。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸福建省人民政府28日發布關於貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的實施意見22條，提出到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果。

實施意見指出，健全台胞社會參與體系。在台胞聚集社區開展閩台共建共治共享試點，推出更多便於台胞參與的社會融合項目、基層治理崗位。按照國家有關規定，拓寬台胞參評各級榮譽和獎項範圍，激勵表彰一批參與生態環保、鄉村振興、社會公益、司法服務等事業發展的優秀台胞典型。

實施意見提到，要建設台胞宜居宜業首選地。落實取消台胞在閩暫住登記，調整相應行政事項，制定台胞定居落戶工作規範，實現「願落盡落」。為首次來大陸的台灣同胞提供更多便利化服務措施。優化台胞出入境證件辦理服務，拓展台灣居民居住證在全省政務服務、公共服務和互聯網領域應用場景。推出更加便利台胞使用移動支付的舉措。

實施意見指出，要推動閩台基礎設施應通盡通。構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐。完善海運通道，推動加密「小三通」航線，推動福建沿海對台客貨運樞紐設施提級擴能，推進兩岸客貨運輸便利化。拓展對台空中通道，以福廈樞紐機場為節點，推動加密閩台空中直航連接。推動暢通閩台與大陸其他地區連接通道，加快推進與長三角、粵港澳大灣區和中西部運輸通道建設。

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

實施意見提到，要持續提升廈門與金門融合質效。在建設高標準市場體系、科技創新、產業轉型、對外開放、公共服務、城市治理等重點領域和關鍵環節縱深推進綜合改革試點。制定金門居民享受廈門同城待遇的政策舉措，打造廈金「同城生活圈」。加快推進與金門通電、通氣、通橋大陸側項目建設。做好廈金通橋、海運互聯、共用機場相關規劃銜接，適時推動廈門與金門共建共享基礎設施。

實施意見指出，要推進福州與馬祖創新融合。制定馬祖居民享受福州同城待遇的政策舉措，打造福馬「同城生活圈」，便利更多馬祖居民到福州發展。推動共建兩岸物流集散中心，建設福州馬祖產業合作園區，促進文化旅遊、海洋漁業等領域創新融合，吸引台胞台企參與福州數字經濟發展。加快推進福馬通水、通電、通氣、通橋等工程大陸側項目，做大做強福州到馬祖的客貨運航線。建立福州新區與平潭綜合實驗區對台融合協同機制，實現一體化、高質量發展。

實施意見中也強調，到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果；在未來更長一段時期內，福建全域基本建成兩岸融合發展示範區，在推進祖國和平統一進程中發揮更大作用。

▲廈門鼓浪嶼。（圖／CFP）

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