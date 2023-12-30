遭賴清德疑接受「一中原則」　柯文哲反嗆失言：去選台灣國總統！

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統候選人辯論會於今日登場，在候選人交互詰問環節，民進黨總統候選人賴清德提問，「民眾黨總統候選人柯文哲接受兩岸一家親都是一個中國原則，中華民國跟中華人民共和國有沒有互相隸屬？」對此，柯文哲回應，賴清德一直把兩岸一家親跟「一個中國」扯上關係，是典型的穿鑿附會、抹紅的手段，更開轟賴清德說「把中華民國當作是兩岸的護國神山，是要促進和平還是災難」，這句話是嚴重失言，直言「那不要選中華民國總統就好了，選台灣國總統吧！」

賴清德提問，國民黨總統候選人侯友宜主張九二共識，柯文哲接受兩岸一家親都是一個中國原則，中華民國跟中華人民共和國有沒有互相隸屬？消滅中華民國是民進黨還是共產黨？如果是共產黨，為何要接受一個中國原則九二共識或兩岸一家親？他質疑，兩位都主張內閣制聯合政府，藍白合各種醜相，內閣制是虛位元首，你們主張取消總統直選，總統虛位化，這對台灣是好的嗎？

柯文哲回應，兩岸一家親他在2015年就提過了，這只是對大陸方面表達善意，就這樣，在這個善意上大家可以繼續交流，剛才賴清德一直把這個跟「一個中國」扯上關係，這就是典型的穿鑿附會、抹紅的手段，他剛剛在講說消滅中華民國的到底是中共還是民進黨？不知道你的幕僚有沒有跟你說，剛才有失言，賴清德說把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平還是要改台灣帶給災難？更回嗆「今天晚上名民嘴要忙著替你消毒這句話了，你現在是說中華民國是要讓台灣帶來災難，那你不要選中華民國總統就好了，選台灣國總統吧！」

柯文哲表示，過度抹紅是不需要的，會踢到鐵板，總統制要改成總理制涉及修憲，當然不是一天可以完成的，所以用憲政常規來說，中華民國要修憲太困難了，第一應該要讓行政院長任命應當得到國會多數同意；第二，總統到立法院去接受國情報告，也接受立院黨團質詢；第三，部會首長任命先經過立法院委員會聽證，還不是說同意，但起碼要經過聽證。

柯文哲認為，目前政治制度讓小黨很難出頭，所以不分區立委名額應該從5%降到3%，讓政治可以多元一點，當然並立制變聯立制就有些複雜，一般老百姓聽不懂，但還是要讓小黨有機會出頭，否則會陷入兩極鬥爭，今年也是第一次在台灣歷史上有機會三黨不過半，或許會為台灣帶來新氣象。