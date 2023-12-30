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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

審慎面對核能議題！　柯文哲主張：台灣自主、兩岸和平是基本國策

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

第16任總統辯論會今日登場，民眾黨總統候選人柯文哲在第一輪發言時，針對兩岸與核能政策議題，他表示，「備戰不畏戰、能戰不求戰」，確保台灣人民在民主政治制度與生活方式下與大陸交往，主張「台灣自主、兩岸和平」這才是基本國策，並審慎面對核能問題，勇敢建造公平環境，讓年輕人追求人生夢想。

柯文哲表示，現在台灣人民對台海現況充滿不安全感，是一個社會不和諧、政黨不和解、兩岸不和平的地方，他質疑「黑箱、分裂、仇很真的是台灣人民要的嗎？」所以，他希望，台灣是一個美麗之島，而非外媒所說世界上最危險的地方；希望台灣是中美溝通橋樑，而非中美對抗的棋子；希望台灣是團結和諧國家，而非分裂仇恨的國家；更重要的，希望台灣是一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府領導，而不是每天搞意識型態、喊口號、大撒幣，沒有長期規劃。

柯文哲說，這幾年來，台灣因為地緣政治受到全世界關注，所以他主張，備戰不畏戰、能戰不求戰，確保台灣人民在民主政治制度與生活方式下與大陸交往，所以「台灣自主、兩岸和平」這才是基本國策，台灣也需要承擔責任去爭取國際支持。

此外，柯文哲指出，台灣目前面對很多挑戰，不能沒有台積電，但也不能只有台積電，要審慎面對核能問題，但也不能說不要有核能，更不能忽略2050年淨零碳排放的國際趨勢，這一代人更應當勇敢建造公平環境，讓年輕人追求人生夢想。

柯文哲透露，台灣1996年舉辦總統大選到現在，每次都聽到藍的要下架綠的，綠的要下架藍的，終於有次機會同時下架藍綠，過去30年藍綠兩黨操作意識形態，分裂族群與社會。因此，台灣必須脫離藍綠意識形態的泥淖，讓柯文哲為台灣人民制定長期計畫，實現公平正義，打造共融社會，落實國家治理。

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