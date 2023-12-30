批賴清德謀害台灣　侯友宜：民進黨沒交流對話兩岸才兵凶戰危

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（30日）辯論會上，直指兩岸兵凶戰危是民進黨執政十大問題之一。侯友宜指民進黨總統候選人賴清德抹紅他，但因為民進黨沒有與對岸交流對話，兩岸才兵凶戰危，所以不要用這套汙辱台灣人的智慧。侯友宜也批賴清德連台獨都不放棄，說中華民國說是神話，是污辱、否定、鄙視國家，不是信賴台灣，這是謀害台灣。

▲侯友宜抵達辯論會會場。（圖／記者李毓康攝）

第16任總統候選人電視辯論會30日下午2時在公視登場，侯友宜在申論階段提及「兩岸緊張，兵凶戰危」是民進黨執政十大問題之一；他說，選舉期間，賴清德每天抹紅他、說他親中，但沒「步數」就不要用這「步數」。

侯友宜說，他最期待兩岸能和平，交流對話是要做的事情，（民進黨）今天沒做才兵凶戰危，所以不要用這套汙辱台灣人的智慧，賴清德連台獨都不放棄，說中華民國說是神話，是污辱、否定、鄙視我們的國家。

侯友宜批評，國家把你（指賴清德）養大，是你的根，這不是信賴台灣，這是謀害台灣，真的忘恩負義。三個候選人中，他反台獨、一國兩制，堅守民主自由制度，台灣未來應由2300萬人決定，而賴清德主張台獨，民眾黨總統候選人柯文哲看起來是已讀不回，他則一定讓這地方更安全。