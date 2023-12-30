三候選人陷房產爭議　柯文哲拋居住正義：有錢人課税多、社福偏弱勢

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席總統辯論會。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜，以及民眾黨總統候選人柯文哲近期都深陷房產與地產爭議。針對居住正義議題，有媒體問及，三位候選人若當選，要如何扭轉貧富不均現況？柯文哲今日在總統辯論會中回應，想解決這個議題，只有兩個方法，第一，所得稅要有錢人課得多；第二，社會福利要偏向弱勢，就是這麼簡單，但今天不是理論的問題，而是執行的問題，國家最欠缺的是執行力，要講大家都會講。

鏡電視資深主播廖芳潔在辯論會中提問，三位候選人近期都在房產跟地產上引發討論，雖然都做了部分處理，但爭議還在延燒，要如何回應外界質疑，後續還有其他具體處置嗎？而該問題引發高度關注，反映的是台灣人民渴望居住正義，背後映照的更是台灣貧富分配不均，很多人並沒有享受到發展高科技產業所帶來的經濟成長成果，請問三位候選人若當選，要如何扭轉現況？目前國會預估各黨席次不會過半，面對朝小野大議事空轉的結果，要如何解決問題獲得穩定執政？

對此，柯文哲回應，《21世紀資本論》這本書對這個問題已經講得很清楚，他說用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以貧富懸殊一定會越來越厲害。想解決這個議題，只有兩個方法，第一，所得稅要有錢人課得多；第二，社會福利要偏向弱勢，就是這麼簡單，但今天不是理論的問題，而是執行的問題，國家最欠缺的是執行力，要講大家都會講。

至於三黨不過半，柯文哲指出，他首次擔任台北市長時任，台北市議會63席，民眾黨是零席，第二任63席，民眾黨是一席，台北市政有受到什麼困難嗎？很少，因為如果做得是大家都相信的事，是對民生有利的事，大家也不好意思擋。他痛批，藍綠兩黨為何會將國家搞成這樣，每天都在做沒有用的東西，搞到國家爛掉，「我當台北市長議會才一席，推展市政卻沒有遇到困難。」

另對房產問題，柯文哲表示，2008年他爸爸用柯文哲的名字買了塊地，這15年來沒有交易也沒有土地變更，哪來的炒地？這15年來都誠實申報，也沒有盈利，該繳的稅都有繳，至於三年前有地主將它租給遊覽車公司，該怎麼辦就怎麼辦，該繳得錢也都繳了，就這樣。