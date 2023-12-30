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微電車爆竄改車架號碼領牌！公總：已違法「聯手稽查移送法辦」

▲屏東縣警方將配合監理站加強取締電動自行車改裝等亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲為電車若有竄改車架號碼，將撤銷原核發牌照，監理單位將聯手相關單位稽查、移送司法偵辦。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車需掛牌、投保強制險，近來卻爆出掛牌亂象，有新車掛牌發現車架號碼早被領過牌，疑有偽造文書浮領車牌，轉手賣5千到7千元，還自刻車架號碼，違規改裝車也能掛牌。公路局今表示，竄改微型電動二輪車車架號碼已違法，不法事證明確者，將撤銷原核發牌照，將聯手相關單位稽查、移送司法偵辦。

交通部111年11月30日起將微電車(電動自行車)納管，除年滿14歲才能騎乘、車輛速限不得超過25公里外，新購車輛要掛牌並投保強制險，已使用中舊車有2年緩衝期，113年11月底前須掛牌，否則屆時可罰1200到3600元。

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不過近來卻發生微型車掛牌納管漏洞。臉書和抖音不但出現印尼文或泰文招攬申領微電車牌影片，稱「只要提供照片，車子不用回來都可以辦理」、「準備製作車牌，沒有證件的老車，其他地方不能處理，可連繫」。還有外籍移工將領到的車牌資料新車架號碼自己刻印在微電車車架上。

有不具名微電車經銷商向《東森新媒體ETtoday》爆料，幫購買新微電車顧客申領牌照，結果監理單位告知車架號碼車牌早被已人領走，市場上更出現微電車AB車，用A車車架號碼多次竄改數字和工廠合格證，大量浮領車牌，導致合法的新車車架號碼重複反無牌可領。

▲▼微電車。（圖／翻攝臉書抖音）

▲臉書出現招攬無證照微電車可協助處理車牌。（圖／翻攝臉書）

公路局今(30日)再度發新聞稿表示，針對發生1車架號碼，故意刻印於多輛微型電動二輪車情形，公路監理機關已積極清查，如發現確有此情事，將會移請司法單位查辦。

「微型電動二輪車」(電動自行車)自111年11月30日起實施納管掛牌，公路局統計，截至112年12月25日止，已有11萬1822輛使用中微型電動二輪車完成掛牌登記，新車領牌也有1萬7625輛。

公路局指出，公路局轄下各公路監理機關在執行「微型電動二輪車」實車查核，都要符合包括車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格證明書之型式相符、各部機件齊全作用正常、速限符合25KM/HR以下規定等項目。

公路局強調，實車查核若發現有不符規定者，例如燈不亮會請車主改善，若為車架號碼重複情形者，除請車主洽經銷商或製造廠查明外，監理機關將專案列冊，基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人到案陳述意見，若發現疑似不法即移送司法單位查辦，如不法事證明確，將撤銷原核發牌照處分並收回牌照。

▲▼微電車。（圖／翻攝抖音）

▲有外籍人士依據車牌車籍資料上車架號碼，自行刻上微電車車架上。（圖／翻攝抖音）

針對業者揭發有不肖人士竄改車架號碼浮領車牌，公路局表示，各地監理機關每月均與警察機關聯合排班稽查微型電動二輪車，若有竄改車架號碼、偽造車號牌、擅自增減設備規格或變更電子控制裝置、使用他車牌照等違規，將依規定撤銷或扣繳牌照、處以罰鍰、禁止行駛或責令改正等。

公路局提醒，使用中微型電動二輪車自實施日起2年內應完成掛牌登記，即在113年11月29日前應完成登記，逾期未依規定掛牌登記，而行駛道路者將會受罰。

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