元旦連假6易塞路「地雷時段」曝　88條客運85折「還有逾8成空位」

▲元旦疏運88條國道客運推出優惠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，公路局預估主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，公路局也公佈台9線蘇花路廊、南迴公路、台61線竹南等6易塞路段最好閃避的地雷時間，另元旦疏運期間，88條國道客運也推出平均85折優惠，據統計，客運仍有近85%空位可買。

公路局預估，元旦連假旅次以觀光旅遊為主，觀光出遊車潮將於12月30日至1月1日上午湧現，返回工作地車潮則預估從12月31日下午至1月1日開始陸續出現。

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公路局也公佈6大主要城際道路易壅塞的路段及時段，建議民眾出遊時可注意避開，其中台9線蘇花路廊最雷時段包括南下12月30日6-14時，以及北上12月31日13-19時、1月1日11-20時；台9線南迴公路地雷時段為往屏東方向1月1日15-19時。

台1線水底寮至楓港路段易塞時段則包括南下12月30日12-14時，以及北上12月31日16-19時、1月1日16-19時；台61線鳳鼻至香山路段為南下12月29日17-19時、12月30日7-13時，以及北上1月1日14-21時。台61線竹南路段則是南下12月30日10-13時、北上1月1日16-20時較塞；台61線中彰大橋改建路段南下12月30日9-15時、北上1月1日16-20時易塞。

▲元旦連假易塞路段。（圖／公路局）

另銜接國道路段包括台18線中埔交流道、台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖、古坑~梅山、大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等，將車多壅塞。

▲▼元旦連假易塞路段。（圖／公路局）

根據統計，元旦疏運各客運共提供2.9萬班次及98萬座位數，業者11月23日起已經開始販售預售票，截至12月22日，元旦全線國道客運總計已售出3.2萬張預售票，佔可售張數15.06%，仍有近85%空位；其中西部計2.6萬張，佔可預售票16.05%；東部計5,704張，佔可預售票11.74%，尚餘許多空位。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸避免塞在路上，公路局也推出多項公共運輸優惠措施，包括搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域之民眾推出專案優惠，包括持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠等優惠措施。