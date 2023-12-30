元旦連假首日湧車潮！16條易塞省公路出爐　國道客運旅次衰退

▲元旦連假首日出現出遊車潮。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)是元旦連假首日，預估將湧現返鄉及出遊車潮，公路局也公布今16條易塞省公路路段，包括台9線礁溪路段和蘇花路廊等，提醒用路人留意。

公路局表示，今銜接國道之快速公路易塞路段包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

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另主要城際省公路易塞路段則包括北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南以及中彰大橋路段，南部台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊路段。

觀光景點周邊易塞道路則包括北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙以及福隆路段、台3線大溪路段，中部台3線大湖路段、台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段，東部台9線礁溪路段。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

根據公路局統計，昨(29)疏運首日，西部國道客運共計行駛7270班次，疏運14萬2397人，疏運人數較111年同期減少4.1%；東部國道客運路線共計行駛1706班次，疏運2萬9129人，疏運人數較111年同期減少0.4%。88條國道客運在元旦疏運期間也推出平日優惠或平均85折優惠，公路局呼籲民眾可多利用。