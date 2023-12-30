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獨／微電車納管爆亂象！新車「牌早被領走」　花5千改裝車也能掛牌

記者李姿慧／台北報導

111年11月30日起，新購微型電動二輪車(電動自行車)須掛牌、投保強制險才能上路，使用中舊車有2年緩衝期，113年11月底未掛牌開罰1200~3600元，不過近來卻傳出掛牌亂象，有新車掛牌發現車架號碼早被領過牌，疑偽造文書領牌，還有依牌照資料自刻車架號碼，違規改裝車也能掛牌，微電車納管出現漏洞。

微型電動二輪車因不需要考駕照，成為不少高齡者、未滿18歲青少年、外籍移工依賴交通工具，但交通亂象也不少，事故逐年成長，111年微電車事故達到1萬0260件，造成69死、9079傷。

為降低微電車事故，交通部自111年11月30日起將微電車納管，除年滿14歲才能騎乘、車輛速限不得超過25公里外，新購車輛要掛牌並投保強制險，已使用中舊車有2年緩衝期，為鼓勵掛牌，今年底前申領牌照免收規費450元，11.1萬輛微電車已掛牌，估約10萬輛左右使用中微電車還沒掛牌。

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由於113年11月底起，無論新舊微電車，只要上路未掛牌，全面開罰1200到3600元，如今也傳出不少掛牌亂象，讓掛牌管理措施出現漏洞，即便是改裝可高速行駛的違規微電車也能掛牌上路。

業者臉書攬客　稱「沒證件微電車」也能處理車牌

近來臉書和抖音出現印尼文或泰文招攬申領微電車牌影片，宣稱「願意辦理新牌照登記，只要提供照片，車子不用回來都可以辦理」、「準備製作車牌，沒有證件的老車，其他地方不能處理，可連繫他」。還有外籍移工將領到的車牌資料新車架號碼自行刻上微電車上，還拍攝影片po抖音。

▲▼微電車。（圖／翻攝臉書抖音）

▲有業者在臉書上宣稱沒證件的微電車老車，也可協助處理車牌。（圖／翻攝臉書）

北部不具名微電車經銷商向《東森新媒體ETtoday》爆料，指多次幫購買新微電車顧客向監理單位申領牌照，結果發現車架號碼車牌竟早被已人領走，他的車架號碼是原廠的，也有合格證，但卻領不到牌照，每個業者都有遇到類似問題，他自己則已遇過逾50多起。

A車多次竄改車架號碼浮領車牌轉賣　合法車卻無牌可領

該經銷商透露，市場上已出現微電車AB車，用A車申領牌照掛在違規改裝的B車上，除會用車禍或損壞的舊車車架號碼、引擎號碼申領牌照外，還有偽造文書，反覆將A車車架號碼多次竄改數字和工廠合格證，即便實車檢驗沒被發現，再大量領牌。

經銷商感嘆，監理單位為求掛牌業績數，天天搶快審查發牌，在沒有跟工廠介接比對機制下，很容易就過關，不肖業者浮領牌照，再以一套牌5千到7千元不等，賣給沒有車架號碼或需要車架號碼車主，還有車架號碼甚至是在領到牌後人工刻印上去。

經銷商不滿表示，合法業者申領牌照時，車架號碼是原廠的，也有工廠核發合格證，車主委託他們申請牌照，卻常被監理單位告知車架號碼已申領過，造成高價購買車的合法車主無牌照可申請，工廠和監理單位卻無法解決亂象，後續還可能引發交通安全和社會問題。

業者無奈指，他們堅持守法，但監理單位和工廠一副沒辦法的樣子，若偽造浮領車牌都可逍遙法外、賺取暴利，接下來為了生存，其他業者可能都會跟進，難道要等全台都是亂象，引發社會問題，政府才要管嗎。

▲▼微電車。（圖／翻攝臉書抖音）

▲▼有外籍移工取得新車架號碼後，自行偽造刻上，還拍攝影片po網。（圖／翻攝抖音）

▲▼微電車。（圖／翻攝抖音）

《東森新媒體ETtoday》也隨機致電另一家北部微電車經銷商，該業者證實，這種狀況確實很多，他每月都會遇到2到3起，累計超過數十件，常幫顧客先墊錢申請和投保強制險，結果發現車架號碼早被別人拿去領牌，後續引發跟客人要證件退保糾紛，監理單位不能只會發牌，系統無法跟車輛型式認證或其他資料介接，讓不肖業者有漏洞把牌領走。

逮疑似變造微電車　監理所要求說明「不法將報警」

新竹區監理所依據抖音影片已查到自刻車架號碼的違規車主，新竹區監理所表示，公路監理機關如有需要確認原核發牌照是否有誤，將依規定請車主說明與舉證。如發現不法，將撤銷原核發牌照處分並收回牌照。若涉及刑事不法，將移送警方偵辦。

▲ 10月交通新制上路 三峽警加強取締「電動自行車」違規。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲公路局將委請警方加強路檢時確認車架號碼是有否變造。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

台北區監理所則表示，日前曾發生一起車架號碼重複領牌事件，系統第一時間擋住，經查為前一輛領牌打錯號碼所致。嘉義區監理所則表示，日前發現轄內一家業者有重複車架號碼事件，經查為工廠內部管理問題導致車架號碼重複。

公路局則表示，微電車領牌時，會查核實車規格及車主資格，才能登記領牌；各監理所實車查核曾發現車架號碼重複1輛，經查為誤登，通知更正後完成領牌，迄今並無發現車架號碼重複；另有個案發現車架號碼重複，致後面車輛無法領牌登記，製造廠已針對後續車輛勘誤召回處理，協助領牌。

偽造申領牌照難察覺　公路局：請警方加強路檢稽查

針對業者爆料車架號碼重複天天上演，公路局表示，若微電車製造廠違反規定，接獲通報後，可移請車安中心依「電動輔助自行車及微型電動二輪車型式安全審驗管理辦法」處理，例如品質一致性核驗等。

公路局說明，目前監理機關在微電車管理角色為受理登記、換照或發照、車輛過戶、註銷牌照或換發牌，舉發及處罰為警察機關主政，一旦發現有變造情事，會移送警方調查，另也會委請警方路檢協助加強查緝行照與車架號碼是否一致、有無變造。

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