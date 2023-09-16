國道自小客「撞成廢鐵夫妻慘死」原因曝　貨櫃車閃車流左切釀悲劇

記者邱中岳／台北報導

國道1號內湖路段在16日上午12時許，發生4車連環追撞事故，其中1台自小客車當場被貨櫃車擠壓到內側護欄，整台車幾乎被壓扁，警消及時搶救受困車上的夫妻，但經過搶命仍告不治，警方也對其餘車輛駕駛進行酒測，最後酒測值均為0，貨櫃車駕駛表示，當時在外側車道要閃避回堵車流，所以切向內側車道，不慎撞上3輛自小客車。

警方指出，在16日中午12時許，國道1號北向17公里內湖路段，有1部聯結車及3部自小客車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車消防車。

▲貨櫃車車流回堵閃避連撞3車，夫妻連人帶車夾在貨櫃車與護欄中間。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，61歲的江姓男子駕駛貨櫃車，行經國道1號北向17公里內湖路段，因前方車流回堵，切向內側車道閃避時，撞擊三部自小客車，其中1部自小客車遭聯結車嚴重擠壓於內側護欄。

導致車內66歲陳姓駕駛、65歲王姓乘客送醫後宣告不治，另1部自小客車43歲陳姓駕駛與車上乘客受傷送醫後已無生命危險，警方也對其他3車駕駛進行酒測，最後酒測值皆為0。

▲警消到場緊急從已經夾成廢鐵的汽車中，搶救出受困夫妻，但送醫仍宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

事故車輛於13時51分排除，因中央分隔島燈桿遭撞傾斜，暫時封閉南、北雙向內側車道，詳細的肇事原因有待警方進一步調查釐清。