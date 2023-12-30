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前海軍司令董軍接任陸防長　學者：重點在推動軍事外交

▲▼陸國防部長董軍。（圖／翻攝微博）

▲大陸國防部長董軍。（圖／翻攝微博）

文／中央社

解放軍前海軍司令員董軍接任中國國防部長。學者林穎佑今天表示，中國防長重點工作在軍事外交，這與董軍曾為中俄等軍演指揮官及與美方互動經驗有關；台灣應密切關注中國疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。

中國全國人大常委會議29日決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問表示，中國因相對封閉，人事變化難以被外界確切掌握，僅能從公開場合的細節及個人經歷推敲；香港媒體雖然認為董軍並非專長於作戰，但國防部長工作重點為推動軍事外交，因此符合董軍的經歷。

林穎佑表示，董軍曾任北海、東海及南海艦隊等要職，且很多人忽略，董軍於2015年中俄聯合海上軍演、2020年中國與巴基斯坦海上聯演，都擔任統裁部總導演（指揮官），不僅與俄羅斯對話，近年在美中戰區層級對話中，與美方也有互動經驗，這是他出任國防部長的原因。

林穎佑指出，外界會認為海軍背景的中國防長可能是劍指台灣，但國防部長的最大功用為軍事外交及交流，對台軍事決策仍得由中央軍委會決定，因此軍委會的人事變化是否直接反應對台軍事作為，仍需進一步觀察。

林穎佑認為，台灣要注意疫後中國與國外軍事交流對話的過程中，是否出現突破或發生矛盾，都是台灣需積極掌握之處，這些都將成為研判未來軍事動向的重要拼圖。

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。

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