1輛機車背藏「藍色蜘蛛網」　劈腿、侵占、跨國戀情全都有

▲潘男從同鄉購入贓車，載老婆逛耶誕城遭警方查獲，老婆則在一旁臭臉。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋耶誕城活動吸引大量民眾前往參加。桃園一對越南籍夫妻日前騎車前往，在停等紅燈時，巡邏警員發現，男子所騎乘的機車是遭人侵占的贓車，經了解，原車主的弟弟，將車交由越南籍女友使用後，女友而不見，2人分手後，又透過小王將車轉賣給同鄉，如今機車尋獲，而女友也因逾期居留被遣返回國。

據了解，28歲越南籍潘姓男子來台後，在桃園地區當工人，去年（111）在臉書上向陌生同鄉，以22000元購入一輛機車，由於不熟悉台灣法令，以為付錢後就能騎上路，結果並未向監理站辦理過戶，也未詢問對方車子來源，一年多來就桃園地區騎乘，用於上班代步使用，近期因耶誕城活動，特地載老婆前來逛逛。

▲潘男載老婆逛耶誕城，停等紅燈時遭警方發現是贓車。（圖／記者陸運陞翻攝）

本周一（18日）晚間9時許，潘男騎車帶老婆到板橋耶誕城，逛完後，騎車在民生、板新路口停等紅燈時，後方巡邏的新北保大警員發現，潘男所騎乘機車為通報侵占的贓車，立即上前攔下。經警方告知，該部機車為贓車，潘男還渾然不知，宣稱為自己向同鄉所購得，並非偷來的，老婆則在一旁臭臉等待。

警方通知28歲黎姓車主領回時，才得知黎將機車借給弟弟使用，但弟弟卻將機車借給越南籍女友，向其追討時，女友卻避不見面，只好到警局報案遭到侵占，兩人後來也分手，如今才知道，弟弟的女友早另結新歡，機車也透過小王，將車轉賣給同鄉，女友也因逾期居留的身分遭遣返回國。

▲原車主將車給弟弟使用，弟弟卻交給越南籍女友，隨後遭到轉賣。（圖／記者陸運陞翻攝）

潘男得知該部機車來源時，當下感到不知所措，因為不熟悉本國法令，以為受到同鄉照顧，便宜購得機車，沒想到卻是購入贓車，如今該名同鄉臉書已刪除，不但損失了22000元，將近1個月的薪水，現在恐將面臨法律的審判。訊後，警方依涉嫌侵占罪，將潘男函送新北地檢署偵辦。