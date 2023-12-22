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社會 社會焦點 保障人權

湳雅夜市前自來水爆管...機車「涉水前進」　全力搶修人車禁行

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區南雅南路湳雅夜市一帶，今天（22日）清晨5時許，因自來水管線破裂造成路面滲水，影響路面範圍長度約50公尺、寬度約4公尺，影響1線車道無法順利通行，目前已成立災害應變中心，現場由消防局、板橋區公所、水利局及自來水公司人員到場處理，周邊交通疏導管制禁止人車通行。

▲新北板橋南雅南路自來水管爆裂，水滲出路面影響人車通行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北板橋南雅南路自來水管爆裂，水滲出路面影響人車通行。（圖／記者陸運陞翻攝）

自來水公司人員表示，現場管線管徑為1100mm自來水管，鄰近受影響之店家(約11戶)已先行用沙包防止水滲入，經勘驗後鄰近共有11處制水閥，將於全數關閉後，10時開始進行開挖搶修，搶修過程維持單線雙向通車，呼籲市民配合改道通行，搶修過程將造成用戶停水情形，由區公所配合設置臨時供水站。

▲新北板橋南雅南路自來水管爆裂，水滲出路面影響人車通行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲相關單位到場搶邱，周遭交通將管制人車通行。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局表示，獲報抵達南雅南路51號前，路面疑似自來水管線破裂冒水，立即放置三角錐，並由勤區指揮交通。於現場成立前進指揮所，並同步通知水利局、經發局、板橋區公所、台電公司及自來水公司進駐，並拉起封鎖線實施人車管制，以免對搶救工作造成阻礙。

▲新北板橋南雅南路自來水管爆裂，水滲出路面影響人車通行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市副市長朱惕之到場指示，全力搶修並調查店家損失情形，進行相關賠償事宜。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市副市長朱惕之趕抵現場，立即邀集板橋區公所、水利局、經發局、自來水公司、台電公司、消防局召開會議，研訂後續搶修方案及相關民生供水措施。需要在最短時間內完成修復，以減少民生用水影響情形，並要求自來水公司，調查店家損失情形，並進行相關賠償事宜。

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