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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨年北捷42小時不收班　板南線、信義線「加密班距」最快2分鐘就能搭

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜人潮狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲針對台北市政府舉辦的跨年晚會，台北捷運將採42小時不收班疏運。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於12月31日於市府廣場舉辦「台北最High新年城2024跨年晚會」活動，當天晚上19時起將進行周邊3階段交管，台北捷運公司依循慣例，將採連續42小時不收班，從12月31日早上6時起至2024年1月1日24時止，且板南線、淡水信義線也將以「最密班距」行駛，呼籲民眾搭乘捷運輕鬆跨年。

為配合台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運12月31日6時起至113年1月1日24時，除了小碧潭支線及新北投支線以外，連續42小時營運不收班；此外，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮至疏運完畢為止。

迎接跨年人潮，台北捷運公司啟動「重點管制車站出入口擴大淨空緩衝區域」、「加強人員舉牌宣導」及「運用捷運人流資訊管理系統」3大措施，呼籲民眾「2線進場輕鬆HIGH跨年、3線離場開心Fun元旦」，謹記跨年3要訣「不要推、不要擠、保護別人和自己」，遵守工作人員的引導。

【2線進場—輕鬆HIGH跨年】
民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。
◎板南線
（一）板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線。
（二）內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線。
（三）外縣市：搭台鐵或高鐵至台北車站或南港站，轉乘板南線。
◎淡水信義線
（一）淡水、新店、中永和民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。
（二）文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。
 
【3線離場—開心Fun元旦】
散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便。
◎板南線
（一）往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站。
（二）往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站。
◎淡水信義線
往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站。
◎松山新店線
往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。

【列車加密班距】
為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自19時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線19時過後均延駛至象山站，其他路線也將視人潮狀況彈性調整班距。
◎板南線
19時至2時：平均班距2至3分鐘。
2時至6時：平均班距12分鐘。
◎淡水信義線
19時至2時：平均班距3分鐘。
2時至6時：平均班距12分鐘。
◎松山新店線
19時至2時：平均班距6至8分鐘
2時至6時：班距12分鐘
◎中和新蘆線
19時至2時：平均班距4至5分鐘。
2時至6時：班距12分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角6分鐘）。
◎文湖線
19時至2時：班距2至3分鐘。
2時至6時：班距8至12分鐘。

【列車適時過站不停】
鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101／世貿站，則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

【貓纜延長營運、跨年派對及煙火車廂】
配合跨年活動，貓纜延長營運至凌晨2時，視現場人潮情況至旅客疏運完畢為止。當天22時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂，請大家多多配合。

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