侯友宜親上火線談「炒地皮」爭議　委任律師列時間軸：沒獵地問題

▲侯友宜親上火線召開記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部指控，國民黨總統候選人侯友宜家族計畫性收購新莊土地，侯友宜獵地炒地皮。侯友宜競選辦公室今（30）日召開記者會，侯友宜親上火線外，又昱公司委任律師陳佳瑤也出面說明，新莊復興段土地是民國61年任老先生購買的土地及房子，新莊都市計畫則在民國62年發布，因此沒有獵地問題。

陳佳瑤說，民國97年侯太太繼承母親名下254地號土地約24.7坪，同年10月30日從二姐接受贈與土地12.35坪。隨後經土地地籍圖重測發現，該土地上的房子有佔到隔壁253號的土地，而253號土地是一個裏地、沒有出路，對方只能從254號土地來出路，它是一個完全沒有出入口的一個裏地，因此侯太太家人透過代書以及仲介，就從100年開始，就開始來購買253號土地。

陳佳瑤指出，但由於253號土地的所有權人非常的多、已經過三代繼承，約有20個以上的所有權人、產權分散，因此連繫、洽接非常困難且費時；由於佔用了幾十年，為了讓法律關係單純化，最終透過代書於100年5月向多位地主買下1/6持分、105年2月19日又昱公司向地主買2/6持分、106年6月24日又昱公司購買1/6持分、112年2月4日又昱公司購買1/6持分，歷經10年時間至今，也還沒有完整取得，仍持續解決佔地問題。

侯友宜則說，那個房子非常老舊，他們都沒有去使用過，還空在那裡，要用也沒什麼辦法使用，因為占到人家土地，所以都是合情合理買下來，怎麼說成在炒地，「我這輩子房子只有一間欸」，這些都是太太家的遺產，綠色媒體惡意炒作配合，名嘴下這樣的標題我不以為然，這個房子從頭到尾都是合法房屋，尤其凱旋苑，也從頭到尾都是合法的。

「侯友宜與賴清德有四大不同」發言人李利貞指出，侯友宜是「合理購買、合法建物、誠實申報、承諾改社宅」，賴清德則是「未申報、未繳稅、違建無信託、公益沒進度」，賴清德未誠實申報賴皮寮、更沒有誠實繳稅、違建無信託、說要信託至今仍遙遙無期。

李利貞表示，賴清德繼承萬里土地與建物，並在2008年、2009年擔任立委期間，皆僅申報萬里土地，卻無申報該處有房屋，賴清德為什麼只敢申報土地、不敢申報違建？2011年賴清德當選台南市長後將萬里這片土地贈給他人，請問賴清德擔憂是什麼？是不是擔憂違建無法財產申報？是不是擔憂沒有繳稅被發現？是不是想賴皮？

李利貞說，賴清德哽咽說有繳稅，但事實是不曾申報設籍，當然沒有繳房屋稅，也不會有房屋稅繳稅紀錄，至今依然沒有繳，賴清德在2003為「重建」的建物，但根據法律規定，賴清德只需要補繳5年，賴清德，為何都沒有誠實納稅？

李利貞指出，賴清德面對自己的爭議「一逃避、二哽咽、三賴皮」，而民進黨連續幾天從黨中央、競總到立院黨團連環開記者會打烏賊戰、積非成是。民進黨對自己爭議解釋不清楚，黑的沒辦法說的白的，不知道怎麼擦脂抹粉，只好開始潑別人髒水，想把白的抹成黑的。

