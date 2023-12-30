快訊／NovavaxXBB疫苗46萬劑抵台！羅一鈞曝規劃：有望提前1／9開打

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

首批Novavax XBB疫苗46.28萬劑今（30）日上午抵達台灣，疾病管制署副署長羅一鈞表示，效期至明年（113年）8月31日，如食藥署審查封緘順利，最快於1月9日開打，提供12歲以上民眾多一個新冠XBB疫苗選擇。

近期新冠疫情持續蠢動，根據疾管署最新監測，上周新冠併發症、死亡病例雙創新高，而且變異株JN.1占比提升，預期明年1月中旬將轉換成為主流，整體疫情已經準備進入第五波Omicron，並且預期在1月中到1月底達高峰，屆時平均每天染疫人數約在1.8萬至2萬之間。

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▲Novavax的XBB.1.5疫苗今日抵台。（圖／疾管署提供）

國內已經開放6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗，累計接種達76.9萬人次，且近期接種人數呈增加趨勢，近七日(12/19-12/25)接種人次6.86萬為2個月來單週新高。不過有部分民眾因為擔心mRNA製程疫苗，或者接種mRNA疫苗曾經引起不適反應，現在將有另一種次單位蛋白疫苗的次世代疫苗可以選擇。

Novavax的XBB.1.5疫苗本月13日通過緊急使用授權，適用對象為12歲以上青少年與成人，疾管署隨即接洽自COVAX機制進口，羅一鈞表示，46.28萬劑Novavax XBB疫苗已於今(12/30)上午抵台，效期至明年（113年）8月31日。如食藥署審查封緘順利，最快於1月9日開打。

▲台大醫院新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，根據11月22日ACIP會議決議，參酌 Novavax XBB疫苗臨床試驗報告與美國、歐盟等國際間接種建議，Novavax XBB疫苗可提供12 歲以上青少年與成人接種，接種建議如下:

(一)未曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 2 劑(0.5 mL)，兩劑間隔 4週以上。

(二) 曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 1 劑(0.5 mL)，與前 1 劑間隔至少 3 個月。

根據ACIP建議，國內購得XBB疫苗將有莫德納及Novavax兩種廠牌，建議選擇其中一種疫苗接種即可。羅一鈞日前也提到，國內透過COVAX機制進口疫苗在這批Novavax到貨後結清，後續會視民眾接種踴躍程度，如果仍有購買需求，會直接和Novavax公司洽談。