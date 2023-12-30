媒體問柯文哲主動「棄柯保侯」可能性　他指柯粉天然獨：跟侯友宜無關

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數階段，各家封關民調陸續出爐，皆呈現類似趨勢，對於民眾黨總統候選人柯文哲最後關頭是否可能主動棄保，前立委林濁水29日分析，若把幾份民調的年齡區分出來，有兩個人在年輕人支持度上上下下，柯掉賴升、賴掉柯升，跟侯友宜毫無關係，支持柯文哲絕大部分是天然獨，不敢保證會不會發生棄保，但要棄保不是上面的人能控制。

林濁水昨日出席台灣民意基金會封關民調發布記者會，有媒體詢問柯文哲最後是否會為政黨輪替可能性主動「棄柯保侯」？林濁水指出，君悅破局後，柯文哲直直落、賴清德上升，侯友宜這個月一點便宜都沒有佔到，若把年齡區分出來，有兩個人在年輕人支持度上上下下，柯掉賴升、賴掉柯升，跟侯友宜一點關係都沒有，支持柯文哲絕大部分是天然獨，幾個月來的民調就是這樣呈現。

林濁水認為，不敢保證會不會發生棄保，但這次選舉很詭異，不能用過去棄保觀念看，且之前棄保從來不是由候選人主動發起，支持者不是他們喊得動的。

林濁水舉例，就像趙少康喊話韓粉回歸，但韓粉有兩種：第一就是支持國民黨的韓粉，喊了就回來；另一種就是草根韓粉，但那不是隨便喊得動的，自主性的支持者蠻多，要棄保不是上面的人能控制的。