60歲貴婦包養男模！性愛契約「1周5次」　他月入60萬卻翻臉了

▲貴婦長期包養帥男模，年年加薪到每月支付60萬元，結果被男模控告性侵。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男模店上班的小威(化名)指控，張姓貴婦指使陳姓女助理，帶黑衣人去毆打並強盜100多萬存款、3支共值200萬的名錶等首飾，還逼他簽性愛契約並性侵，但張婦喊冤，當初雙方說好包養，每周上床5次，她年年加薪到每月付60萬元，是小威偷交女友，讓她傷心難過。因全案除小威指控外，查無其他事證，台北地檢署29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，年約60歲的張姓貴婦約在2020年間，到台北市知名的男模會館消費時，遇到了身高180公分的年輕男子小威，難得的是小威一臉俊秀，衣服包裹下的身材異常健美，幾似韓版歐巴，張婦一見傾心，展開瘋狂銀彈攻勢。

張婦除了贈送百萬賓士車給小威，還送了勞力士、綠水鬼等各式名錶共3支，以及價值6萬的金項鍊等高價品，最重要的是，張婦實在太喜歡小威，每月的包養金從一開始的20萬元，一路調高到最後每月60萬元。

▲男模指控貴婦強盜他的綠水鬼等名表。（示意圖／記者陳宏瑞攝）

而小威接受包養要負責的則是全心全意只對張婦好，每個禮拜要發生5次性關係，每次都要口交至少10分鐘，為了方便「辦事」，張婦還提供松山區的1間豪宅鑰匙，讓小威可以自由進出，小威甚至在豪宅內有專屬保險箱，存放張婦送的名錶。

這段昂貴的包養關係在2022年8月26日出現轉折，小威指控，張婦指使陳姓女助理帶著黑衣人，對他暴力相向，逼他簽下性愛契約和600萬元本票，強迫他把自己和友人名下的存款100多萬元轉匯到指定帳戶，還拿走他的賓士車，以及共值200多萬元的名錶和金鍊子。

小威指控，最後陳姓女助理把他獨自丟在松山區豪宅，等到張婦回來後，強迫和他發生性關係，幾天後，小威拿著澎湖的醫院驗傷證明，要控告張婦與陳女分別涉嫌強制性交、強盜等罪。

張婦挨告後喊冤，稱是小威對不起她，違背約定偷交女朋友，她絕對沒有做對不起小威的事情；陳女則辯稱，事發那天是中秋節，大家幾個好朋友一起到張婦的豪宅吃喝玩樂，完全沒有人毆打或逼小威做任何事情，聚會結束後，大家也是各自解散。

▲貴婦強調與男模是包養關係，是男模偷交女有讓她傷心難過。（示意圖／pixabay）

不過張婦還是透過法院協調，賠償400萬元，換得小威同意不再追究，但強制性交和強盜罪部分非告訴乃論，檢察官調查認為，全案只有小威個人的單一指述，雖然有醫院診斷證明書，卻是小威在事發後幾天，和家人到澎湖遊玩時才去求診驗傷，無法證明傷勢與張婦或陳女有關。

此外，小威聲稱遭性侵的時候，豪宅內沒有其他人，以小威年輕力壯的身材，正常來說不會遭身形一般的張婦侵犯，而張婦和小威間互傳訊息內容曖昧，小威會對張婦說：「早安安老婆」，似乎的確存有情愫，在無其他相關事證的情況下，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴張婦與陳女。