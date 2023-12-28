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社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割喉亡　律師點出少年「問題」： 沒人是天生惡人

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名國三生被同學持彈簧刀割頸、猛刺10刀奪命。對此，律師林智群表示，有問題的人用死刑解決很簡單，但不可能期待死刑可以嚇阻這個社會上所有犯罪；而如何減少少年犯罪，真的是一個大哉問，少年的問題是出在家庭，沒有人是天生的惡人。

林智群今天在臉書說，國中生被殺害的事情，大家都很不舒服甚至感到憤怒，一堆人也跑去總統蔡英文臉書問社會安全網呢？社會安全網是針對高風險家庭，這個事情的起源是小燈泡事件，那大家也會指責他們，「可是《我們跟惡的距離》告訴我們，他們也是人，生病也不是他們願意的。」

林智群指出，家屬也不是願意自己家人碰到這樣事情的，指責他們了、排斥他們，對事情的解決有幫助嗎？應該做的是怎麼支持高風險家庭、協助他們，而不是簡單粗暴處理，一句話，把有問題的人都抓去關就好了。

林智群表示，污名化、隔離他們很簡單，但不是處理事情的辦法，怎麼樣透過政府橫向聯繫，給高風險家庭足夠的社會支援才是重要的，所以社會安全網的主管機關是衛福部，不是內政部警政署。

▼林智群認為，如何減少少年犯罪，真的是一個大哉問。（示意圖／CFP）

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

林智群提到，司法部分強調的是怎麼讓犯錯的人可以回歸社會，而不是排斥他們，甚至消滅他們，有問題的人用死刑解決很簡單，但不可能期待死刑可以嚇阻這個社會上所有犯罪，「我不是廢死聯盟，別鞭我欸。」

林智群認為，這個社會本來就不完美，期待用更多監視器、更多監獄來解決治安問題，恐怕會落的一個失望；說到監視器，沒有國家比中國擁有更多監視器的，他們的極端犯罪並沒有因此消失，反而更多，有些事情不是靠硬壓下去，就可以解決的。

林智群表示，回到原來的事情，如何減少少年犯罪，真的是一個大哉問！少年的問題是出在家庭，沒有人是天生的惡人，可是在家庭功能失調的情況下，小孩長歪的可能性很大，要怎麼解決這個問題，光靠政府是不夠的；每個社工手上的個案都是爆炸的多，一個月可以跑同一個家庭一次，已經很厲害了。

林智群指出，要靠北爸媽會生不會養很簡單，但不可能要求政府用公權力介入，規定哪些人不能生小孩，那是違反人權的，也是違法違憲的；現在的法律也不可能成立少年隊，針對特定少年成立黑名單，每天找這些少年喝茶，哪個政治人物敢這樣做的？保證被罵翻！

林智群說，「我的小孩人很好，都是朋友帶壞的，你把他列黑名單？老師也不敢管，人家才拿多少錢，也沒管教權，誰敢管？今天如果老師比較雞婆，倒下去的人也許是老師，你說其他家長該怎麼辦？只能自掃門前雪，把小孩轉到比較好的學區，然後有本事的就買學區套房，沒錢買就用租的，沒本事的就是念原來學校，風險自負。這種無奈，才是大家挫折的來源吧！」

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