俄連射上百枚飛彈！烏克蘭全境至少12死75傷　教室醫院都遭殃

▲基輔29日遇襲之後,消防單位出動滅火。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭29日全境各地受到俄羅斯大規模攻擊,首都基輔、西部城市利沃夫、南部的敖德薩、第聶伯羅巿、東北部的哈爾科夫與其他城市均遇襲,造成至少12人死亡、超過75人受傷。總統澤倫斯基指出,俄羅斯使用武器庫中幾乎所有類型的武器,總共朝烏克蘭發射約110枚飛彈。

綜合衛報、BBC等報導,俄軍朝烏克蘭發動一波波攻擊,首都基輔一座倉庫遇襲,死者是從現場瓦礫堆中被拉出,據信至少還有3人受困,基輔總計有2人死亡、18人受傷。第聶伯羅巿(Dnipro)的產科醫院、住宅建築物、購物中心也成為俄軍攻擊目標,購物中心失火,醫院、民宅被毀,至少4人死亡。

▲烏克蘭利沃夫市長發布照片稱,當地學校教室遭到破壞。(圖/翻攝自Telegram)

另外,南部城市敖德薩也成為俄羅斯飛彈攻擊目標,造成2人死亡,另有10多人受傷,包括孩童。西部城市利維夫則有1人死亡、9人受傷,當地學校遇襲,教室大片窗戶被震碎,瓦礫殘骸散落教室地面。哈爾科夫、札波羅熱(Zaporizhzhia)也出現傷亡。

澤倫斯基透過社群平台X表示,俄羅斯對烏克蘭多個城市發動攻擊,教育機構、產科病房、私人民宅等建築物都遭到俄軍摧殘,俄羅斯使用其武器庫中幾乎所有類型的武器,包括巡弋飛彈、無人機等,還派出戰略轟炸機發射X-101/X-505飛彈,「(俄羅斯)總共朝烏克蘭發射大約110枚飛彈,其中大部分遭擊落。」

▲烏克蘭空軍坦言,從未見過同時有這麼多的地點成為被攻擊的目標。圖為基輔。(圖/達志影像/美聯社)

烏克蘭空軍坦言,從未見過同時有這麼多的地點成為被攻擊的目標。空軍發言人伊格納特(Yuriy Ignat)指出,俄羅斯部署各種不同的武器,包括無人機、極音速飛彈等,還在空襲行動中派出戰略轟炸機。

澤倫斯基也說,俄軍的攻擊釀成傷亡,他向失去親友的家屬表達哀悼之意、祝傷者早日康復,「我們一定會對恐怖攻擊做出回應,將持續為我們整個國家、每座城市、每一名公民的安全奮戰,俄羅斯的恐怖主義必定失敗。」

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr