俄連射上百枚飛彈！烏克蘭全境至少12死75傷　教室醫院都遭殃

▲基輔29日遇襲之後，消防單位出動滅火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭29日全境各地受到俄羅斯大規模攻擊，首都基輔、西部城市利沃夫、南部的敖德薩、第聶伯羅巿、東北部的哈爾科夫與其他城市均遇襲，造成至少12人死亡、超過75人受傷。總統澤倫斯基指出，俄羅斯使用武器庫中幾乎所有類型的武器，總共朝烏克蘭發射約110枚飛彈。

綜合衛報、BBC等報導，俄軍朝烏克蘭發動一波波攻擊，首都基輔一座倉庫遇襲，死者是從現場瓦礫堆中被拉出，據信至少還有3人受困，基輔總計有2人死亡、18人受傷。第聶伯羅巿（Dnipro）的產科醫院、住宅建築物、購物中心也成為俄軍攻擊目標，購物中心失火，醫院、民宅被毀，至少4人死亡。

▲烏克蘭利沃夫市長發布照片稱，當地學校教室遭到破壞。（圖／翻攝自Telegram）

另外，南部城市敖德薩也成為俄羅斯飛彈攻擊目標，造成2人死亡，另有10多人受傷，包括孩童。西部城市利維夫則有1人死亡、9人受傷，當地學校遇襲，教室大片窗戶被震碎，瓦礫殘骸散落教室地面。哈爾科夫、札波羅熱（Zaporizhzhia）也出現傷亡。

澤倫斯基透過社群平台X表示，俄羅斯對烏克蘭多個城市發動攻擊，教育機構、產科病房、私人民宅等建築物都遭到俄軍摧殘，俄羅斯使用其武器庫中幾乎所有類型的武器，包括巡弋飛彈、無人機等，還派出戰略轟炸機發射X-101/X-505飛彈，「（俄羅斯）總共朝烏克蘭發射大約110枚飛彈，其中大部分遭擊落。」

▲烏克蘭空軍坦言，從未見過同時有這麼多的地點成為被攻擊的目標。圖為基輔。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭空軍坦言，從未見過同時有這麼多的地點成為被攻擊的目標。空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）指出，俄羅斯部署各種不同的武器，包括無人機、極音速飛彈等，還在空襲行動中派出戰略轟炸機。

澤倫斯基也說，俄軍的攻擊釀成傷亡，他向失去親友的家屬表達哀悼之意、祝傷者早日康復，「我們一定會對恐怖攻擊做出回應，將持續為我們整個國家、每座城市、每一名公民的安全奮戰，俄羅斯的恐怖主義必定失敗。」