平安夜空襲加薩難民營奪86命！　以色列認了「用錯彈藥」傷及無辜

▲ 馬加齊難民營24日平安夜遭以軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營24日平安夜遭以軍空襲，造成約86人死亡。以色列對此表示遺憾，並稱他們「正努力從中記取教訓」。一名軍官更罕見坦言，這次空襲使用的彈藥選擇不當，造成本該可以避免的傷害。

根據《衛報》，聯合國人權辦公室統計指出，以色列24日對馬加齊難民營的空襲造成約86人死亡。一名以軍官員28日向當地媒體Kan坦言，這起攻擊使用的彈藥「與襲擊性質不符」，造成本該可以避免的廣泛附帶損害。

▲ 以軍承認空襲波及無辜平民。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍（IDF）一名發言人對此則向《天空新聞》聲明表示，「以色列空軍戰鬥機12月24日襲擊哈瑪斯人員所在的2個鄰近目標，作為IDF在加薩打擊哈瑪斯恐怖主義目標行動的一部份。發動襲擊以前，以軍採取措施以減輕對當地不相干平民的傷害。」

但發言人證實，「初步調查顯示，目標附近的其他建築物也在這起襲擊中被擊中，可能無意間傷害其他不相干的平民」，此案已移交總參謀部的事實調查及評估機制，該機制負責調查戰鬥期間發生的特殊事件。

聲明最後寫道，「以色列國防軍對不相干平民受到的傷害表示遺憾，也正採取行動，從這起事件中取得結論並記取教訓。」