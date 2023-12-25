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新北地下管線破裂　瓦斯外洩警消待命

▲新北永和區文化路有民眾聞到瓦斯味，警消到場拉起封鎖線找尋洩漏點。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北永和區文化路有民眾聞到瓦斯味，瓦斯公司人員到場找尋洩漏管線。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區有民眾報案表示，今天（25日）晚間7時許，在文化路90巷內聞到瓦斯味。警消抵達，立即架設水線待命，現場測量數值為6200PPM，其中在水溝內測得最高值10000PPM，目前仍無法得知確切洩漏位置，待相關單位前來檢測，目前警消已將現場封鎖待命，以防有意外情況發生。

據了解，警消抵達，將指揮站設於巷口，經檢測發現，影響範圍從90巷口至90巷3弄1號，不到10公尺距離，目前數值在5000~12000左右，已架設封鎖線，瓦斯公司人員已到場，要等工班到場，檢測確定確切位置，鑿洞後才能確定洩漏點，在進行修復，目前消防人員持續現場警戒。

▲新北永和區文化路有民眾聞到瓦斯味，警消到場拉起封鎖線找尋洩漏點。（圖／記者陸運陞攝）

▲警消到場待命，搜尋瓦斯外洩點。（圖／記者陸運陞翻攝）

第七大隊大隊長鄭向晃呼籲懷疑有瓦斯外洩，應參照「禁、關、推、離」4步驟自保，首先禁止開、關任何電器，以免產生火花而引起氣爆。關閉天然氣瓦斯總開關或瓦斯桶開關。輕推開窗戶，避免摩擦產生火花，讓空氣流通，讓瓦斯盡快飄散出去。盡速離開現場到戶外，並且撥打119報案及通報瓦斯公司協助。

▲新北永和區文化路有民眾聞到瓦斯味，警消到場拉起封鎖線找尋洩漏點。（圖／記者陸運陞攝）

▲警消到場，架設水線並拉起封鎖線。（圖／記者陸運陞翻攝）

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