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偽造20份連署書換6000元毒品　夭壽男竟找25歲懷孕女操盤

▲彰化一女子偽造正副總統連署書收押，彰檢續追再逮1人，竟是以毒品交換。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化一名孕婦偽造正副總統連署書，用毒品交換。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢指揮警方偵辦，詹男用毒品交換作為代價，指示1名25歲懷有身孕柯女，以每份300元代價，找來人頭帳戶，偽造郭台銘正副總統連署書20份，檢方聲請羈押獲准、今全案偵結，將柯女依涉犯違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款、偽造文書及違反毒品危害防制條例等犯罪嫌提起公訴。

起訴書內容指出，懷有身孕的柯女曾多次因施用、持有2級毒品，被判3月、3月、4月有期徒刑，另涉違反洗錢防制法被判3月，才於今年3月12日執行完畢。仍不知悔改，與同居黃姓男友、詹男及另一名共同友人「十三妹」，於今年10月間，由詹提供市價6000元毒品安非他命2包各為1.75公克給柯女，再由黃男行動電話內身分證照片取得7名親友、不明社群網站群組等共27人身分證明個資。

今年10月4日深夜，將65份空白連署書交給柯，同月12日，柯交付已製作完成20份連署證明，詹再拿毒品作為交換；檢方指揮和美警分局偵辦，並搜出偽造自然人憑證、筆電、有電磁資料的行動電話3支及未施用的毒品0.36克。

彰檢11月17日再度指揮警調搜索，查獲柯女之上手詹姓男子，涉嫌以交付毒品為對價，要求柯女交付或偽造連署書，訊問後，認詹涉犯違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款、偽造文書及違反毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，17日晚上向法院聲請羈押獲准，並禁止通信接見。

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