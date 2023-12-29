裝潢工收總統大選賭盤賠率曝　上班時還聊如何下注...當場被逮

記者邱中岳／台北報導

2024年總統大選在即！北市刑大偵3隊日前掌握有民眾在網路社群貼文，企圖收取選舉賭盤，擔心此舉會影響選情，26日中午時分鎖定貼文男子，在新北市一處大樓逮人，且正巧上門時就在樓梯間聽見該名男子正在討論「下注」的關鍵字，直接將人上銬帶回。

警方調查，50歲的柯姓男子，平時從事裝潢工人，但是近期卻在網路社群提供民眾在網路下注，甚至還強調選舉日接近，一但投注就不接受改牌和退牌，警方為了避免賭盤影響選舉，立刻鎖定柯姓男子身份。

▲柯姓男子在網路上張貼收注文章引起警方注意。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握情資，發現柯姓男子正在新北市中和區替屋主裝潢房子，上門時在樓梯間巧遇柯姓男子，柯渾然不知警方就在後面，還用電話與人討論「下注相關事宜」，警方當場逮人，訊後依違反總統及副總統選舉罷免法及賭博等罪嫌，移送法辦。

柯姓男子到案後表示，只有在網路上張貼民調，但是警方從查扣手機「私訊」發現，裡面有至少10多人詢問關於下注事宜，且還找到柯姓男子提供的賠率表，才讓柯姓男子百口莫辯。

▲柯男在網路經營選舉賭盤，被逮之前還在與賭客聊如何下注。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據警方追查，發現柯姓男子針對藍綠白三位總統候選人開出賠率，其中下注之賠率為柯文哲1賠0.35，賴清德1賠0.4，侯友宜1賠0.75，但在收注前就被警方逮捕。

除此之外，北市刑大偵3隊還針對位於北市士林區、新北市八里區的六合彩組頭進行查緝，雖然沒有查獲選舉賭盤相關事證，但也逮捕涉嫌收注六合彩的組頭。