總統大選1:1賠率　新竹民宅藏地下投注站！嫌犯見警嚇到腳麻

▲竹北警方查獲地下賭場。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹警方日前查獲地下投注站，以1:1賠率提供「總統副總統選舉賭盤」，吸引賭客參與，採讓特定票數與人對賭，且投注金額無上限，所涉賭資金流高達2400萬。全案依涉總統副總統選舉罷免法及聚眾營利賭博罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局接獲情資，在新竹市一處民宅內開設地下投注站，透過line、FaceTime、臉書、微信等通訊軟體，為不特定人提供六合彩、運彩，甚至包括本次正副總統選舉的賭盤。

▲▼房內一群人見到警察突然攻堅，當場嚇呆，來不及反應。





竹北分局立即報請新竹地檢署指揮偵辦，偕同新竹縣調查站、北部機動調查站及新竹市第一分局，共組專案小組全力追查，在犯嫌出沒處展開埋伏調查，於18日持搜索票進行攻堅行動。

屋內人員見警察出現，瞬間嚇到腳麻跑不動，連賭資都來不及收，當場查獲張姓主嫌及共犯、證人合計6名，並扣得現金385萬餘元、點鈔機2台、手機8支、支票2張、帳冊等涉案證物。

據悉，張嫌經營地下投注站， 以1:1賠率提供時下正夯選舉時事「總統副總統選舉賭盤」，吸引眾多賭客參與，採讓特定票數與人對賭，且投注金額無上限。經清查，除現場扣得現金、支票外，賭資金流約為2400萬，因涉及總統副總統選舉罷免法及聚眾營利賭博罪嫌，全案移請新竹地檢署偵辦。

▲警方查獲張姓主嫌及共犯、證人合計6名，以及現金385萬餘元。