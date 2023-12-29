博恩給5萬小費！外送員傻住「以為被整」拒絕　哽咽吐背後隱情

▲博恩發現金給外送員當小費，意外成為一名外送員生平最溫暖的經歷...（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者柯沛辰／綜合報導

喜劇演員博恩日前接下外送平台代言，近日拍片時靈機一動，決定把代言費當作小費，全數送給外送員。許多外送員收到數千至數萬元小費，當下一臉不可置信，有人驚喜萬分，也有人愣在原地，但其中一名空軍退役、扶養母親和3個孩子的單親爸忍不住要落淚，讓現場眾人鼻酸。

博恩在影片開頭表示，他今年接到外送平台的合作邀情，但他覺得外送員更辛苦，偏偏App上的小費選項最高只能給到100元，所以他決定拿現金給外送員當小費。

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許多外送員接到千元至數萬元不等的小費，第一時間紛紛驚呼「真的假的，太多了吧！」、「這不對吧？」、「太多了，我有點害怕」、「你是博恩嗎？可以跟你拍個照嗎？」

還有一名女外送員看到數張千元大鈔愣在原地，一直站在電梯口反覆被門夾，讓博恩直呼「你不要一直被夾啊！」

▲一名女外送員收到高額小費太震驚，在電梯口反覆被夾。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

不過，最感人的莫過於一名單親爸，他看到博恩拿出一疊5萬元，第一時間以為遭惡整，「不要，開什麼玩笑」、「不要鬧我笑話」，接著轉身就要走。

儘管博恩一再堅持沒開玩笑，但因這名單親爸沒看過、也不認識博恩，還擔心地詢問「可不可以錄影？」直到博恩坦言曾替外送平台代言，只是想藉聖誕節感謝外送員辛勞，這名單親爸才收下小費。

當下博恩隨口問了一句「這筆錢有打算怎麼用嗎？」單親爸才坦言，自己過去在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。

單親爸說，現在老母親癱瘓在床，每個月請外傭要2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，家中負擔相當沉重，「所以我不要臉收了（小費），我是因為家裡苦難，我才退伍下來，不然我已經中校了，接著就上校了，你真的給我幫了很大的忙，我不知道怎麼感激你，我都想跪...」

博恩趕緊緩頰，「不要跪不要跪，我們可以擁抱」。單親爸則略顯鼻酸地說，「我不知道有一天這種事會...我從小就想過，有沒有一天，幸運的事會發生在我身上，但從來沒有，我就是一直幹軍人，一輩子為國效忠，現在每天早上7點跑單到晚上12點，沒有休息，我中餐也不吃...」

▲單親爸不可置信，一度拒收5萬元小費。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

語畢，單親爸說自己又接到一單，必須趕快走了。博恩連忙勸說，「休息一下，不用跑這單了啦，拿5萬元，你還要跑下一單？」單親爸回答，「我需要...我每一毛錢都要賺，我剛以為你跟我開玩笑，或有什麼目的，沒想過這種天降奇蹟發生在我身上，我只能說謝謝你...」

單親爸一度鼻酸說，供養孩子是父母的天職，何況孩子3、4歲就沒了母親，現在女兒讀北一女中，如果未來到國外讀書，無論多少錢，他都會努力供應，而他的父母只要還有一口氣在，他都會努力讓他們活下去，「沒想過我會遇到奇蹟，我會永遠記得你...」

對話結束後，現場工作人員哭成一團，博恩也說他的心情難以平復，現在考慮的已經不是影片賺到素材、觀看次數等等無謂的事，而是很意外真真切切地幫上了一個人，「他（外送員）忍了很久，他不想要哭，可是你看得出來他很想哭，搞到我也蠻想哭的...現在真的覺得有幫上就好。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。