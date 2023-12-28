「我不紅、出身綠」　柯文哲：絕對全心為國效力

▲民眾黨總統候選人柯文哲第三場政見會第三輪發言。（圖／台視）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選最後一場政見發表會28日登場。民眾黨候選人柯文哲在最後一輪發言時，一連串自問自答，強調自己「不是紅的、也不否認出身是綠的」，一輩子都在救人，沒有包袱、也不會貪污，永遠會為弱勢與普羅大眾而努力，會用清廉、勤政、愛民、愛鄉土，真正深化民主；更會時刻思考，如何留給下一代一個更好的台灣，「當人民託付我，我絕對全心全意為國效力」。

柯文哲說，在台北市執政的八年，兩岸關係降到冰點，在民進黨不斷抹黑，國民黨跟風起舞的惡劣環境下，他還是舉辦了8次的雙城論壇及2017世大運。台灣的權益並沒有因此受損，蔡英文總統還以總統身分上台宣布世大運開幕，「對等、尊嚴、為台灣爭取應有的能見度」。

柯文哲重申，他主張維持現狀，台灣自主、兩岸和平，他會以務實的態度，維護台灣的民主、自由、法治、人權。

柯文哲說，還記得2016年，蔡英文總統當選那晚說，「沒有人需要為他的認同道歉」，但第2天起，民進黨就開始販賣芒果乾，黨政黑手進入媒體，抹紅、抹黑政敵，只是為了掩蓋自己執政不力。

「民進黨用抗中保台挑起仇恨，國民黨則是靠攏中國希望挹注選情。」柯文哲說，他絕對不會像民進黨與國民黨，在選舉時操弄統獨意識形態，更不會想利用中國贏得選舉，「你們這樣做只是讓台灣內部社會更分裂」，他主張社會和諧、政黨和解、兩岸和平，這些都要靠彼此善意才能達成。

柯文哲說，他的參選是藍綠兩大版塊之外，可以改變現狀的新方向、新希望。有人問他，「柯文哲，是紅的嗎？」，答案當然不是；有人再問，「柯文哲，是綠的嗎？」他強調，他的出身背景是墨綠，他不隱瞞，但這個意識形態沒有干擾他當市長或醫師執行業務。

「那麼柯文哲，你是甚麼？」柯文哲說，「我一輩子都在救人，我沒有包袱、也不會貪污，我永遠會為弱勢與普羅大眾而努力」，會用理性、務實、科學，解決人民生活困境；也會用清廉、勤政、愛民、愛鄉土，真正深化民主；更會時刻思考，如何留給下一代一個更好的台灣，「當人民託付我，我絕對全心全意為國效力」。

柯文哲喊話，各位親愛的國人朋友，你會把你的未來交給什麼樣的政黨與領導人？新政治還是舊勢力?清廉勤政還是貪汙腐敗?和諧共融還是仇恨?

柯文哲還用台語表示，「各位鄉親，我是柯文哲，我實在、我認真解決問題，最重要的我不會貪汙，明年1月13日，拜託大家給台灣一個機會，給柯文哲一個機會 ，給台灣民眾黨一個機會」。