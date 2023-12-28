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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德比較蔡英文、馬英九基本工資幅度　保證政府在「勞保不會倒」

▲▼總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是第三場總統政見發表會，對於農業、勞工及弱勢照顧等政策，賴清德於次輪發言時細數過往推動政策，包含：三保一金、特別退休金條例等，未來會一秉初衷持續照顧勞工。他也提到，要感謝總統蔡英文，任內對勞保基金不斷挹注，前後投入2670億元之多，未來也會持續挹注，只要政府在勞保絕對不會倒閉。

賴清德表示，父親是勞工、母親來自農家，自己是在弱勢家庭中長大，問政當中非常關心勞工、支持農民也關心弱勢，落實陳水扁老人年金政見，也修改勞保條例，讓每個勞工繳交的錢得到政府保障，勞保年資得以延續，也推動個人退休金帳戶，讓勞保年金跟退休金可以提供工作30年勞工所得替代率6成，保障勞工基本生活。

對於農民，賴清德指出，自己擔任行政院長時也推動三保一金，制度性的保障勞工，讓年輕的農民進到這個領域，解決缺工及行銷等問題，也推動農業職業災害，農業保險及農民退休金等等，用制度性的保障讓年輕人願意務農。

賴清德表示，自己在立法院也推動健保特赦、社會救助法修法，未來會一秉初衷持續照顧勞工，特別退休金條例中用鼓勵機制，鼓勵資方提撥超過6個百分點、持續挹注勞保，要感謝蔡英文，她任內對勞保基金不斷挹注，前後投入2670億元之多，未來我也會持續挹注，只要政府在勞保絕對不會倒閉。

賴清德直言，自己也會善用蔡英文通過的勞工基本薪資法案，根據物價及經濟成長指數，提高基本薪資，從馬英九時代的2萬8元提高到2萬7400元，也許有人認為還不夠、要再加油，但確實比馬時代做得更多。

最後對於弱勢者的照顧，賴清德表示，當台南市長的時候，跟台南市10幾個職業工會，來組一個做工行善團。這10幾個職業工會，基本上包括了油漆公會、玻璃公會、水電工會、裝潢工會、木工工會等等，有計劃地幫台南市的低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、獨居老人，還有有需要的勞工來修繕房子。

賴清德指出，雖然這些弱勢的民眾都有得到政府的照顧，但是他們所得的經費，常常三餐都不夠，根本沒有能力再修復房子，年久失修、房子漏水非常嚴重，尤其許許多多的獨居老人或者是邊緣戶，颱風下雨他們是穿著雨衣趴在桌子，等著雨過去。未來當總統要推廣到全台灣，來幫助弱勢的民眾修繕房子，讓他們有一個地方可以棲身。
 

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