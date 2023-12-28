29歲勇消救人殉職！母悲痛奔殯儀館　淚問：想知道怎麼發生的

記者黃彥傑、陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊、29歲的分隊長游尚樺，今日早上執行救火任務時，再度返回火場後遭濃煙嗆暈，當場失去生命跡象，送醫不治。檢察官傍晚進行相驗，游尚樺的媽媽也來到殯儀館，她悲痛表示，只希望知道孩子當時是發生了什麼事。

▲游尚樺的消防員弟弟一言不發、落寞的蹲在筆錄室門口等待相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



游尚樺上午7時許出動救援前往火災現場，8時許被同仁發現倒臥在火場梯間、失去生命跡象，第一時間消防同仁即呼叫救援並為游尚樺進行CPR，急救一路未停持續到醫院，但上午9時9分，院方宣布噩耗。

游尚樺的父親與在北市同樣是消防員的弟弟接獲通報後隨即趕到新竹，父親白髮人送黑髮人，幾度在醫院嚎啕大哭，甚至在游尚樺要移送殯儀館時，在電梯裡抱著兒子痛哭失聲。

▲游尚樺的媽媽（右3）大約晚間6時許趕到殯儀館，她向消防協會的同仁表示，「想知道事情到底怎麼發生」。



晚間5時許，檢察官前往殯儀館進行相驗，游尚樺的弟弟全程陪同，他獨自一人失神的蹲在相驗的筆錄室外，令一旁的工作人員也感同身受。晚間6時許，游尚樺的媽媽抵達殯儀館，她向消防協會的同仁表示，「想知道事情到底怎麼發生」，由於擔心家人情緒受到刺激，游尚樺的弟弟也在今天首次提出要求，希望外界不要打擾媽媽。

▲▼游尚樺父親白髮送黑髮人，在兒子要移往殯儀館時，更是情緒崩潰，抱著他的遺體痛哭失聲。