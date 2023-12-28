應戰跨年夜！三大電信各大熱點「加強布建基站」

▲台灣大於全台33處熱點強化網路布署，增設近百台行動基站。（圖／台灣大）

記者陳俐穎／綜合報導

全台各縣市陸續公布2024跨年晚會資訊，許多民眾搶先傳送新年祝福，在跨年夜預計行動網路流量傳輸將達到高峰，三大電信業者都針對跨年流量做出應對措施，中華電信佈建超過千台以上最新型高效能基地台、台灣大則在全台33處熱點強化網路布署，遠傳則出動超過30台行動通訊車。

中華電信預估相關熱門跨年地點行動上網數據量將再創新高，並遠超過2023跨年數據使用量；為讓客戶跨年期間行動上網不中斷，中華電信針對全台包含臺北最HIGH新年城、桃園星際城跨年晚會、台中跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、高雄跨年晚會、義大世界跨年煙火秀等18場熱門跨年活動，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，支援全台各縣市跨年晚會，並透過率先導入5G 2CA + 4G 4CA 、AI智慧建設及C-RAN高效能設備集中化等技術，提供倍數級以上處理能力，有效承載跨年尖峰時段數據量，確保4G/5G行動網路穩定運行。

台灣大則在全台7大跨年熱區開啟5G黃金頻段(3.5GHz) 100MHz最大頻寬，單站可提供近1,800Mbps網路速率，相較去年同期，原台灣大用戶今年可使用到的資源增加24%，原台灣之星用戶增加317%，並在全台跨年熱點優化近4,000座網路容量配置。

台灣大跨年夜將優化調整近4,000座既有基站設備的網路容量配置，同時展現5G黃金頻段大飆速成果，在從北到南7大跨年熱區週邊，包含台北市府週邊、桃園、台中、雲林、台南、高雄等地，擴充700/900/1800/2100/2600/3500六個頻段，開啟5G 100MHz黃金頻段，供「5G台灣隊」全體用戶使用，經現場實測，單站可提供近1,800Mbps網路速率，不論4G或5G網路都能順暢使用，並在全台33處熱門跨年設近百台行動基站，包含行動通訊車、臨時基地台。

遠傳則運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，跨年當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800座各式基站設備；數百位工程人員、網管與傳輸工程師更將全程待命，觀察網路流量變化、即時進行狀況排除，為展現最佳通訊與網路品質全力以赴。