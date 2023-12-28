獨／何博文慘了！法學碩士確被撤銷　淡大專案會議：違反學術倫理

▲民進黨新北第一選區立委候選人何博文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨新北市立委候選人何博文日前捲入碩士論文抄襲風暴，國民黨發言人楊智伃9月備妥相關資料、證據以及論文，正式向淡江大學提出檢舉。歷經長達3個月的審查，淡江大學昨（27）日回函楊智伃，確定何博文違反學術倫理情事，撤銷其國際事務學院法學碩士學位。

國民黨曾於日前爆料，新北第一選區民進黨立委候選人何博文，2003年在淡江大學國際事務學院的法學碩士論文，涉嫌抄襲其他2本碩論，相似度高達58％，楊智伃帶著所有何博文抄襲的資料、證據及論文，向淡江大學提出檢舉。而何則反控，國民黨也要用同樣標準要求自己，喊話公布同一選區候選人洪孟楷論文供外界查閱。

淡江大學昨回函指出，該案經校方今年11月16日國際事務學院專案調查小組會議，以及12月14日教務處專案審議會議決議，被檢舉人何博文違反學術倫理屬實，撤銷其法學碩士學位。經記者查閱淡江大學電子學位論文網站，也無法搜尋到何博文之碩論。

對此，國民黨今早回應，何博文的碩論存在58％巨量抄襲，今年9月8號由楊智伃親送淡江大學檢舉違反學術倫理。楊智伃說，民進黨撤銷學位大軍再加一人！綠營總統候選人賴清德所說的「誠信條款」，根本都被自家候選人「按在地上摩擦」，甚至何博文至今仍理直氣壯的參選、代表民進黨開記者會，「明日國民黨會再召開記者會，來繼續針對此撤銷學位案以及賴清德的誠信原則來做質疑。」

▲淡江大學學倫會回函。（圖／讀者提供）