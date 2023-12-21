15歲被迫結婚！伊朗童養媳忍家暴4年「謀殺親夫」　遭絞刑處死

▲ 薩布奇安隱忍家暴4年後謀殺親夫。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗一名女子15歲那年被迫結婚，隱忍家暴4年後選擇謀殺親夫，入監服刑10年後，政府不顧國際社會呼籲從寬處置的聲浪，於20日將她處死。

綜合《法新社》等外媒，總部設於挪威的伊朗人權組織（IHR）透露，被關押10年的29歲女子薩布奇安（Samira Sabzian），20日在伊朗北部城市卡拉季（Karaj）的吉札赫薩爾監獄（Ghezel Hesar Prison）遭處以絞刑。

IHR指出，薩布奇安來自伊朗西部的霍拉馬巴德（Khorramabad），是一名童養媳，15歲時被迫嫁給丈夫，據親戚說法，她婚後遭受家暴4年，期間生下2個孩子，2013年19歲時終於忍無可忍，選擇謀殺丈夫。

薩布奇安犯案當時其中一個孩子才剛出生，服刑期間一直拒絕和2個孩子見面，直到幾天前她得知自己死期將至，相隔10年第一次和孩子團聚，20日黎明前伏法。

伊朗刑法規定，被控犯下謀殺罪者無論情節輕重一律死刑，受害者家屬可選擇處死犯嫌或金錢賠償，而薩布奇安丈夫的父母要求判處死刑。人權組織批評，伊朗法律未考慮犯嫌可能遭受虐待或家暴等潛在減刑因素，正如薩布奇安的案例一般。

IHR負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出，「薩布奇安是多年的性別隔離、童婚和家暴受害者，今天又成為無能、腐敗政權殺人機器的受害者。」國際特赦組織則表示，對伊朗令人不寒而慄的處決消息感到震驚。