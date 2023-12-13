逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中「當場噴血亡」　嫌犯一審被判死





▲長春高空拋物致死案死者。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

28歲女子小婁（化名）今年6月在吉林長春一夜市買燒烤時，被周姓男子高空投擲的磚頭砸中，不幸離世。12月13日上午，死者姊姊透露，該案在長春中級人民法院一審宣判，周男被判處死刑，剝奪政治權利終身，「周男當庭表示不上訴。」該案結審後，姊姊稱要繼續追究相關責任方責任，「這是一場本可以避免的悲劇，是一個悲傷的結果。」

據《華商報》報導，今年端午節（6月22日晚），小婁到長春探望朋友，約在紅旗街一夜市小吃街見面。姊姊回憶，當晚妹妹她們吃了一些小吃便上樓了，晚上10時30分許，妹妹想再下樓買燒烤，付完錢等待的過程中，被周男投擲的磚頭砸中額部，「當場沒了生命徵象。」

11月27日，吉林長春中院公開審理了該案。姊姊參與了庭審，據她回憶，庭上周男對高空拋物事實供認不諱，「供述6天扔了十幾次，就是想死，但上去之後又不敢往下跳，就想砸死別人來求死。」

長春市檢察院指控，被告周男因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。

2023年6月22日21時至23時許，周男在當地朝陽區紅旗街某公寓32樓樓梯間窗戶和樓頂天台等位置，先後向地面人群投擲8塊磚頭，其中1塊磚頭擊中被害人小婁額部。

在此之前，2023年6月17日16時30分許，周男在當地紅旗街某公寓3310室窗戶投擲2桶5升桶裝水，其中一桶砸中被害人董某某肩部、手指、腿部；當日22時40分許，周男在該室再次投擲3罐未開封可樂，其中一罐砸中被害人宋某額部。

經法醫精神鑑定，被告人周男涉案時無精神病；完全刑事責任能力。案發後，被告人自動投案，檢察院以危害方法危害公共安全罪對其提起公訴。

出事前，小婁有一段穩定的戀愛關係，事發當日男友正趕在找她的路上，想之後一起到別處遊玩，「沒想到就出事了。」姊姊感慨，「如果這些人想死隨便拉個人當墊背，我們就沒有很好的手段對付他們嗎？」她希望該案的宣判能夠讓更多無辜的人，免於遭受高空拋物的傷害。