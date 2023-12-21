女職員控國中公民老師「變態跟蹤狂」！結果他才是性騷受害者

▲台北市某公民老師被控是變態跟蹤狂，沒想到調查結果出爐，造謠的人才是性騷者。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市某國中的劉姓女職員日前指控，校內的公民老師涉嫌性騷，更是在網路上張貼許多謾罵的貼文。不過調查後發現，原來涉嫌騷擾的竟是劉女本人，法官最後也依照散布文字誹謗罪，判劉女拘役30天。

根據判決書內容，劉女原先在某國中擔任職員，與公民老師A男在同間學校，沒想到她離職以後，竟然透過社群軟體的帳號，開始在網站上發布貼文，指控A男是「變態跟蹤狂」，還會到處尾隨女子。

劉女落網後坦承有貼文，但辯稱沒有指名道姓，且A男因為愛慕她，還曾派畢業的學生尾隨，實在是不堪其擾，才會選擇在社團上發布貼文，提醒大家小心。

▼劉女控A男派學生跟蹤她，沒想到經過調查，劉女才是性騷A男的人。（示意圖／記者周亭瑋攝）



不過，A男在偵查中表示，曾經遭到劉女性騷擾，於是向上檢舉，也導致劉女被台北市政府裁罰，對方可能是因此感到不滿，才會挾怨報復。檢方偵結後也認為，劉女發布的貼文，足以貶損A男的社會評價、而毀壞A男的名譽，因此依照妨害名譽將劉女起訴。

法官審理後認為，劉女散布文字誹謗的犯行，造成A男名譽受損，實有不該，且考量雙方先前的嫌隙，以及劉女矢口否認犯行、犯後態度不佳，至今也沒有與A男達成調解或賠償，最後依照散布文字誹謗罪，判劉女拘役30天，全案仍可上訴。