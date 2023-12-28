賴清德老家爭議引「金孫效應」？　黃揚明：對同溫層已無傷害

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》第97波追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」與國民黨「侯康配」差距逐漸拉大。對於賴清德選情回溫，資深媒體人黃揚明27日指出，萬里老家違建爭議，對同溫層已經沒有傷害了，甚至勾引出民進黨同溫層，認為賴清德被欺負，而這就叫「金孫效應」。

黃揚明27日在《大新聞大爆卦》節目中表示，從一開始就沒有人在講礦工，一直都是賴清德拿礦區在當擋箭牌，但他質疑，「你到底有沒有幫礦區的這些鄰居、地方耆老們爭取過權益？沒有，過去從來沒有，怎麼現在突然想起來了？」黃揚明說，包括隔壁租給特勤那棟，以及旁邊一棟紅色兩層樓的樓房，「那整塊，都是賴家人的房子！」

黃揚明透露，那整塊真的都是賴家村，包括賴清德姑姑、姑丈、表弟、堂弟等通通住在那邊，查了一下，他姑丈還曾在那附近的榕樹下玩四色牌，被提送賭博，但這是以前的案子。不過，這個村子，就是他們賴家的地盤，所以之前有一個新北市議員問了當地的「耆老」，說什麼「印象都是在那邊」，而那兩個耆老一個姓賴、一個姓童，其實都是賴清德他們家的人，如果姓羅的也都是他們家的，是他表弟這一邊的。

「賴清德這個案子，對他的同溫層已經沒有傷害了！」黃揚明強調，甚至勾引出他們同溫層，認為賴清德被欺負，包括民進黨的表態率變高，佔了三成左右的支持度，也難怪他的民調突然往上升，這代表他們的情緒操作有用，民進黨每次只要操作這個就是有用，一個是抗中，另一個則是欺負台灣人，也可說是金孫效應。