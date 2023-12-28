　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德老家爭議引「金孫效應」？　黃揚明：對同溫層已無傷害

▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》第97波追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」與國民黨「侯康配」差距逐漸拉大。對於賴清德選情回溫，資深媒體人黃揚明27日指出，萬里老家違建爭議，對同溫層已經沒有傷害了，甚至勾引出民進黨同溫層，認為賴清德被欺負，而這就叫「金孫效應」。

黃揚明27日在《大新聞大爆卦》節目中表示，從一開始就沒有人在講礦工，一直都是賴清德拿礦區在當擋箭牌，但他質疑，「你到底有沒有幫礦區的這些鄰居、地方耆老們爭取過權益？沒有，過去從來沒有，怎麼現在突然想起來了？」黃揚明說，包括隔壁租給特勤那棟，以及旁邊一棟紅色兩層樓的樓房，「那整塊，都是賴家人的房子！」

黃揚明透露，那整塊真的都是賴家村，包括賴清德姑姑、姑丈、表弟、堂弟等通通住在那邊，查了一下，他姑丈還曾在那附近的榕樹下玩四色牌，被提送賭博，但這是以前的案子。不過，這個村子，就是他們賴家的地盤，所以之前有一個新北市議員問了當地的「耆老」，說什麼「印象都是在那邊」，而那兩個耆老一個姓賴、一個姓童，其實都是賴清德他們家的人，如果姓羅的也都是他們家的，是他表弟這一邊的。

「賴清德這個案子，對他的同溫層已經沒有傷害了！」黃揚明強調，甚至勾引出他們同溫層，認為賴清德被欺負，包括民進黨的表態率變高，佔了三成左右的支持度，也難怪他的民調突然往上升，這代表他們的情緒操作有用，民進黨每次只要操作這個就是有用，一個是抗中，另一個則是欺負台灣人，也可說是金孫效應。

ET快訊
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝
幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

王鴻薇疑卓榮泰幫喬貸款助選　林飛帆喊提告轟：選舉選到瘋狂！

快訊／賴清德競總揭「侯友宜計畫性購地」　買在新莊精華地段

國三生校園割頸案　選區立委協調代墊50萬醫藥費：提供後續法律服務

凱旋苑做青年住宅　國民黨問賴清德：護航違建萬里宅拗的過去？

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

柯文哲稱「邦交國歸零沒關係」　趙怡翔轟：外交災難！打臉吳欣盈

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

王鴻薇疑卓榮泰幫喬貸款助選　林飛帆喊提告轟：選舉選到瘋狂！

快訊／賴清德競總揭「侯友宜計畫性購地」　買在新莊精華地段

國三生校園割頸案　選區立委協調代墊50萬醫藥費：提供後續法律服務

凱旋苑做青年住宅　國民黨問賴清德：護航違建萬里宅拗的過去？

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

柯文哲稱「邦交國歸零沒關係」　趙怡翔轟：外交災難！打臉吳欣盈

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！韓警2疑點　女室長扯謊私吞750萬

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

小柴犬迷路進警局　聽熟悉聲「大喊金金」秒興奮討抱：你終於來了

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

綠色與AI科技　貿協新年度台灣形象展歐洲初登場、邁向永續未來

國寶藝師李榮烈《籃胎漆器之濫觴》新書發表　外孫女執筆更添溫度

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

政治熱門新聞

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

凱旋苑將改社宅　郭正亮：可考慮賣掉

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

選戰觀察／翻轉南部就差一口氣？　侯友宜的「勢」得輾壓柯文哲

小琉球海域尋獲紅色充氣式救生衣　海軍：初判為海虎潛艦裝備

賴清德老家爭議引「金孫效應」？　黃揚明：對同溫層已無傷害

「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

台灣女力分享　她曝「三聲道」讓蕭美琴一頭烏黑拼出了白髮

更多熱門

相關新聞

商周企業家調查：最看好「侯康配」衝經濟

商周企業家調查：最看好「侯康配」衝經濟

總統選舉倒數16天，《商業周刊》昨（27）公布「企業家大選民調」，由來自各行各業的515位企業家填答，結果顯示，比起近期成為選舉話題的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），企業家們更在乎跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）政策；且對於3組正副總統候選人，「侯康配」在經濟成長、產業發展、兩岸經貿獲得最高評價，「賴蕭配」則於國際地位居冠。

專家點新北市府航照判讀2誤「不專業」　綠批市府當請假的侯友宜打手

專家點新北市府航照判讀2誤「不專業」　綠批市府當請假的侯友宜打手

李明賢深入敵營練出透明人辯護術

李明賢深入敵營練出透明人辯護術

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

趙少康揭侯愛情故事：首次約會她請客

趙少康揭侯愛情故事：首次約會她請客

關鍵字：

2024總統2024賴清德國民黨黃揚明萬里老家

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面